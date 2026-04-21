Thả về rừng con rắn hổ mang chúa cực độc bò vào bệnh viện ở Đắk Lắk

Ngày 21.4, ông Cao Xuân Sơn, Trưởng ban Du lịch dịch vụ và giáo dục môi trường, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Con rắn bò vào bệnh viện Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là rắn hổ mang chúa cực độc, không phải là rắn hổ trâu (rắn ráo trâu, không độc) như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội".

Ông Sơn cho biết, con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 m, nặng 10 kg. Loài rắn này có nọc độc, nên việc mọi người vây bắt là hành động khá nguy hiểm, nếu bị cắn có thể gây tử vong.

Theo ông Sơn, nếu người dân nhìn thấy rắn nghi có độc thì nên tránh, không vây bắt, đánh chết con vật mà gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để có hướng xử lý kịp thời và an toàn.

Con rắn hổ mang chúa cực độc chuẩn bị được tái thả về rừng Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi

Trước đó, ngày 19.4, một con rắn bò vào Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khiến nhiều người sợ hãi. Bảo vệ ở đây đã vây bắt và giao nộp cho Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột. Sau đó, đơn vị phối hợp với Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để thả con rắn về môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh sống của loài.

Ngoài tự nhiên, rắn hổ chúa giúp kiểm soát các loài gặm nhấm, duy trì chuỗi thức ăn tự nhiên, góp phần ổn định đa dạng sinh học. Việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên giúp duy trì cân bằng sinh thái và hạn chế xung đột giữa con người với động vật hoang dã.



Lực lượng chức năng tái thả các cá thể động vật hoang dã hôm 20.4 Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi

Cá thể tê tê java được tái thả cùng đợt với rắn hổ mang chúa Ảnh: Trung tâm Bảo tồn voi

Cũng trong ngày 20.4, Trung tâm Bảo tồn voi kết hợp cùng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma thuột tái thả con rắn hổ mang cùng 1 cá thể tê tê java, 4 cá thể khỉ đuôi lợn.

Qua quá trình tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe con rắn hổ mang và các thể trên khỏe mạnh, vận động tốt, có thể tái hòa nhập với tự nhiên. Hoạt động tái thả này mang tính giáo dục cao, đây là cách tôn trọng giá trị sống nguyên bản của động vật.