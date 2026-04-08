Chim trong Sách đỏ săn mồi trên mặt nước ở TP.HCM: Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây

Anh Nguyễn Minh Châu là giảng viên khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Tài chính – Marketing ở TP.HCM. Khoảng nửa năm nay, anh Châu tìm hiểu và thích chụp các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài chim trong Sách đỏ. Khoảnh khắc chim cổ rắn mổ cá trên mặt nước được cộng đồng mạng quan tâm là một trong những tấm hình anh Châu tâm đắc nhất.

Khoảnh khắc chim mổ cá thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Chim cổ rắn, hay còn gọi là chim điêng điểng - loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và danh mục nhóm IB (nguy cấp, quý hiếm).

"Hôm đó, mình và một người bạn đến Hồ Bán Nguyệt (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) - nơi loài chim cổ rắn thường xuống săn mồi. Khi thấy bầy chim di chuyển sang bờ bên kia của cầu Rạch Đỉa, tụi mình đi theo và bắt gặp cảnh chim cổ rắn đáp xuống săn mồi ở những vuông nuôi cá chim của người dân", anh Châu kể và cho biết để bắt được những khoảnh khắc mổ cá trên không trung gần và rõ, anh lui tới khu vuông tôm đó vài lần.

Theo anh Châu, loài chim cổ rắn rất thông minh, có thể quan sát từ rất xa. Nếu có bóng người gần, hầu như chim không đáp xuống ăn. Vì thế, anh Châu và bạn phải tìm nơi kín, có lúc không dám nói chuyện, nín thở để canh khoảnh khắc.



"Loài này thường một lần chỉ ăn khoảng 2 - 3 con cá, sau đó bay đi nơi khác. Cả ngày, có khi nhiếp ảnh gia chỉ canh được khoảnh khắc kéo dài trong vòng vài giây. Niềm vui của chụp ảnh là sau khi chụp xong, xem lại thấy bắt được khoảnh khắc đẹp thì mọi khó khăn mệt mỏi tan biếm", anh Châu chia sẻ.

Chim cổ rắn săn cá rồi bay lên khỏi mặt nước Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Anh Châu cảm thấy may mắn khi bắt được khoảnh khắc chim trong Sách đỏ săn mồi ở khoảng cách khá gần Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Mê nhiếp ảnh từ thời sinh viên, anh thường chụp phong cảnh phố phường, đời sống sinh hoạt của người dân TP.HCM. Theo đuổi nhiếp ảnh như một sở thích, đam mê cá nhân nên anh Châu chủ yếu tự học trên các nhóm mạng xã hội và diễn đàn.



Tìm hiểu về thể loại chụp ảnh động vật hoang dã, anh Châu thấy yêu cầu về khả năng xử lý tình huống nhanh hơn rất nhiều so với chụp ảnh phong cảnh. Ngoài ra, anh cũng tìm hiểu thêm tập tính các loài để canh được những khoảnh khắc đẹp.

Ở TP.HCM, anh Châu thường đến "săn ảnh" ở khu vực Hồ Bán Nguyệt vì nơi đây có hệ sinh thái tốt.

Chim cổ rắn với chiếc cổ dài đặc trưng Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Anh Châu mong mọi người đều chung tay bảo vệ loài cổ rắn nói riêng, cũng như các loài động vật hoang dã nói chung. Đặc biệt hơn, khi chim cổ rắn là một loài chim thuộc Sách đỏ của Việt Nam, đang chọn sinh sống trong lòng một đô thị sôi động như TP.HCM.



Hiện, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt đang thi công cầu Ánh Trăng, anh Châu lo ngại sẽ ảnh hưởng đến nơi sinh sống của bầy chim cổ rắn. Anh mong ban quản lý khu đô thị cũng như đội thi công đã khảo sát và đánh giá tác động đến môi sinh khu vực này.

"Giữ gìn môi trường cho động vật cũng chính là giữ cho chính bản thân chúng ta. Mọi người nếu ai có phát hiện việc săn bắn, bắt giữ động vật hoang dã trái phép thì nên báo cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn xử lý", anh Châu nhắn nhủ.