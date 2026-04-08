Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chim trong Sách đỏ săn mồi trên mặt nước ở TP.HCM: Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây

Phan Diệp
08/04/2026 05:30 GMT+7

Khoảnh khắc loài chim trong Sách đỏ săn mồi, mổ cá trên mặt nước ở TP.HCM chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ khiến người xem thích thú và bất ngờ.

Anh Nguyễn Minh Châu là giảng viên khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Tài chính – Marketing ở TP.HCM. Khoảng nửa năm nay, anh Châu tìm hiểu và thích chụp các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài chim trong Sách đỏ. Khoảnh khắc chim cổ rắn mổ cá trên mặt nước được cộng đồng mạng quan tâm là một trong những tấm hình anh Châu tâm đắc nhất.

Khoảnh khắc chim mổ cá thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Chim cổ rắn, hay còn gọi là chim điêng điểng - loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và danh mục nhóm IB (nguy cấp, quý hiếm).

"Hôm đó, mình và một người bạn đến Hồ Bán Nguyệt (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) - nơi loài chim cổ rắn thường xuống săn mồi. Khi thấy bầy chim di chuyển sang bờ bên kia của cầu Rạch Đỉa, tụi mình đi theo và bắt gặp cảnh chim cổ rắn đáp xuống săn mồi ở những vuông nuôi cá chim của người dân", anh Châu kể và cho biết để bắt được những khoảnh khắc mổ cá trên không trung gần và rõ, anh lui tới khu vuông tôm đó vài lần.

Theo anh Châu, loài chim cổ rắn rất thông minh, có thể quan sát từ rất xa. Nếu có bóng người gần, hầu như chim không đáp xuống ăn. Vì thế, anh Châu và bạn phải tìm nơi kín, có lúc không dám nói chuyện, nín thở để canh khoảnh khắc.

"Loài này thường một lần chỉ ăn khoảng 2 - 3 con cá, sau đó bay đi nơi khác. Cả ngày, có khi nhiếp ảnh gia chỉ canh được khoảnh khắc kéo dài trong vòng vài giây. Niềm vui của chụp ảnh là sau khi chụp xong, xem lại thấy bắt được khoảnh khắc đẹp thì mọi khó khăn mệt mỏi tan biếm", anh Châu chia sẻ.

Chim cổ rắn săn cá rồi bay lên khỏi mặt nước

Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Anh Châu cảm thấy may mắn khi bắt được khoảnh khắc chim trong Sách đỏ săn mồi ở khoảng cách khá gần

Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Mê nhiếp ảnh từ thời sinh viên, anh thường chụp phong cảnh phố phường, đời sống sinh hoạt của người dân TP.HCM. Theo đuổi nhiếp ảnh như một sở thích, đam mê cá nhân nên anh Châu chủ yếu tự học trên các nhóm mạng xã hội và diễn đàn.

Tìm hiểu về thể loại chụp ảnh động vật hoang dã, anh Châu thấy yêu cầu về khả năng xử lý tình huống nhanh hơn rất nhiều so với chụp ảnh phong cảnh. Ngoài ra, anh cũng tìm hiểu thêm tập tính các loài để canh được những khoảnh khắc đẹp.

Ở TP.HCM, anh Châu thường đến "săn ảnh" ở khu vực Hồ Bán Nguyệt vì nơi đây có hệ sinh thái tốt.

Chim cổ rắn với chiếc cổ dài đặc trưng

Ảnh: Nguyễn Minh Châu

Anh Châu mong mọi người đều chung tay bảo vệ loài cổ rắn nói riêng, cũng như các loài động vật hoang dã nói chung. Đặc biệt hơn, khi chim cổ rắn là một loài chim thuộc Sách đỏ của Việt Nam, đang chọn sinh sống trong lòng một đô thị sôi động như TP.HCM.

Hiện, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt đang thi công cầu Ánh Trăng, anh Châu lo ngại sẽ ảnh hưởng đến nơi sinh sống của bầy chim cổ rắn. Anh mong ban quản lý khu đô thị cũng như đội thi công đã khảo sát và đánh giá tác động đến môi sinh khu vực này.

"Giữ gìn môi trường cho động vật cũng chính là giữ cho chính bản thân chúng ta. Mọi người nếu ai có phát hiện việc săn bắn, bắt giữ động vật hoang dã trái phép thì nên báo cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn xử lý", anh Châu nhắn nhủ.

Video ghi lại khoảnh khắc chim cổ rắn săn được cá

Rùa mẹ quay về Côn Đảo đẻ trứng, dù chưa vào mùa cao điểm

Hơn 3 tháng qua, 48 rùa mẹ đã quay về Côn Đảo đẻ trứng, dù chưa vào mùa cao điểm, cho thấy bản năng sinh học đặc biệt của loài này.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận