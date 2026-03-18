Chim cổ rắn quý hiếm săn cá ở Phú Mỹ Hưng: Con mồi thoát ngoạn mục

Cao An Biên
18/03/2026 05:30 GMT+7

Chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện hơn 20 con ở hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM), với những khoảnh khắc săn cá kịch tính thu hút nhiều người.

Khu vực hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM) gần đây xuất hiện chim cổ rắn quý hiếm, thu hút nhiều người đến xem và ghi lại cảnh săn mồi. Nhà ở phường Tân Mỹ (TP.HCM), anh Trần Nguyễn Minh Quân thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt để chụp ảnh chim cổ rắn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ. Tháng 3.2026, anh bất ngờ khi số lượng loài chim này xuất hiện ở đây ngày càng đông hơn so với năm ngoái.

Giữa lòng hồ Bán Nguyệt nổi tiếng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một hòn đảo nhỏ cây cỏ um tùm, hoang sơ. Nơi đây có thảm thực vật phong phú khi là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước... Nhiều người dân ở TP.HCM hào hứng khi thời điểm này nhiều con chim cổ rắn quý hiếm tìm đến đây sinh sống, săn mồi

"Nếu như năm ngoái, số lượng chim cổ rắn về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay thì thời điểm này tôi đếm được có hơn 20 con, đông như vậy tôi chưa từng thấy trước đây. Nhà cách hồ Bán Nguyệt không xa, tôi thường ra để chụp ảnh, quay video về loài chim này, đặc biệt khi chúng săn mồi. Ở hồ Bán Nguyệt có rất nhiều cá", anh Quân chia sẻ

Nhiều người thích thú khi quan sát chim cổ rắn săn mồi ở hồ Bán Nguyệt

Cảnh chim cổ rắn quý hiếm săn mồi

Giữa lòng TP.HCM vốn nổi tiếng nhộn nhịp, khu Phú Mỹ Hưng vẫn là nơi "đất lành chim đậu", loài chim cổ rắn thong dong kiếm ăn, trú ngụ

[CLIP]: "Kịch tính" khoảnh khắc chim cổ rắn săn cá ở Phú Mỹ Hưng, con mồi trốn thoát ngoạn mục. CLIP: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Muôn kiểu săn mồi của chim cổ rắn. Chim cổ rắn có thể bơi giống như một chiếc tàu ngầm với cả thân mình chìm dưới nước và cổ của nó chỉ nhô ra khi phát hiện thấy con mồi, rồi đâm phập vào mục tiêu của mình một cách đột ngột

Cá vàng, cá trê nhỏ... là những con mồi được loài chim này bắt được nhiều nhất ở hồ Bán Nguyệt

Chim cổ rắn thường được gọi là chim điêng điểng, tên khoa học là Anhinga melanogaster, là một loài chim trong họ Anhingidae

"Hiện tại, khu vực hồ Bán Nguyệt đang triển khai một số công trình xây dựng như cầu Ánh Trăng. Tôi hy vọng việc thực hiện các công trình sẽ không ảnh hưởng tới môi trường sống của loài chim cổ rắn này, để hồ Bán Nguyệt trở thành nơi trú ngụ lâu dài, an toàn của chúng", một người dân ở khu Phú Mỹ Hưng bày tỏ

Đây là một loài chim nước của vùng nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á. Chúng có cái cổ dài và thon với mỏ thẳng, nhọn

