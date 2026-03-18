Chim cổ rắn quý hiếm săn cá ở Phú Mỹ Hưng: Con mồi thoát ngoạn mục

Chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện hơn 20 con ở hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM), với những khoảnh khắc săn cá kịch tính thu hút nhiều người.
Khu vực hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, TP.HCM) gần đây xuất hiện chim cổ rắn quý hiếm, thu hút nhiều người đến xem và ghi lại cảnh săn mồi. Nhà ở phường Tân Mỹ (TP.HCM), anh Trần Nguyễn Minh Quân thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt để chụp ảnh chim cổ rắn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ. Tháng 3.2026, anh bất ngờ khi số lượng loài chim này xuất hiện ở đây ngày càng đông hơn so với năm ngoái.
[CLIP]: "Kịch tính" khoảnh khắc chim cổ rắn săn cá ở Phú Mỹ Hưng, con mồi trốn thoát ngoạn mục. CLIP: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN
Muôn kiểu săn mồi của chim cổ rắn. Chim cổ rắn có thể bơi giống như một chiếc tàu ngầm với cả thân mình chìm dưới nước và cổ của nó chỉ nhô ra khi phát hiện thấy con mồi, rồi đâm phập vào mục tiêu của mình một cách đột ngột
