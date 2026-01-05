Cu li nhỏ quý hiếm trong Sách đỏ bất ngờ xuất hiện ở vườn keo của người dân

Mới đây, anh Trần Mạnh Thắng (51 tuổi, ở xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) cho biết ngày 2.1, trong lúc đi kiểm tra vườn keo của gia đình đã phát hiện một con vật nghi là động vật rừng. Qua kiểm tra, anh biết được đó là con cu li nhỏ, loài động vật rừng được pháp luật bảo vệ nên đã tự nguyện đến Công an xã Sơn Giang trình báo và giao nộp.



Cu li bất ngờ phát hiện trong vườn keo của người dân ẢNH: NVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sơn Giang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao an toàn con cu li nhỏ cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Con cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote), thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Người dân giao nộp cu li nhỏ cho lực lượng chức năng ẢNH: NVCC

Đại diện vườn quốc gia Cát Tiên cho biết trong dân gian, cu li còn có tên gọi là cù lần, mắc cỡ, khỉ gió. Tên gọi này xuất phát từ dáng vẻ đáng yêu, chậm chạp, tính nhút nhát thường che kín đầu và mặt vào đôi cánh tay. Đôi mắt to tròn giúp chúng nhìn rõ trong bóng tối và tập tính giấu mình trong hốc cây ngủ ngày.

Công an xã Sơn Giang cùng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao cu li nhỏ cho vườn quốc gia Vũ Quang ẢNH: CACC

Cu li thường sinh sống và kiếm ăn ở các khu rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa. Chúng là loài ăn tạp, nguồn thức ăn chủ yếu là sâu bọ, côn trùng, trứng chim, chim non, một số loại lá đọt non và quả cây… Đặc biệt loài cu li nhỏ thích ăn nhựa cây đóng cục.

Do tình trạng bị săn bắt để lấy thịt và làm thuốc, nuôi nhốt làm thú cưng, số lượng cu li đã suy giảm mạnh trong tự nhiên. Cả 2 loài cu li lớn và cu li nhỏ đều có tên trong Sách đỏ, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại tại Việt Nam.