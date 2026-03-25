Chú khỉ bị vứt trong thùng rác, hồi sinh rồi mất tích: Nhiều người chờ tin Bin

Hơn 1 tháng qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm kiếm chú khỉ tên Bin mất tích tại khu vực bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng). Bài đăng tìm Bin được chị Thanh Ngọc Trúc - tình nguyện viên của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đăng tải hôm 7.2.2026 và được cộng đồng quan tâm, chia sẻ cho đến nay. Tuy nhiên, chú khỉ Bin vẫn bặt vô âm tín.

Hành trình của con khỉ bị vứt trong thùng rác

Chị Trúc cho biết, Bin là con khỉ bị vứt trong thùng rác, được một hướng dẫn viên du lịch ở Sơn Trà phát hiện hôm 16.6.2025. Khi đó, Bin bị suy dinh dưỡng, lông bị cắt nham nhở, tinh thần hoảng loạn và sang chấn nặng do bị tách khỏi mẹ quá sớm.

Khi đem Bin về, đứa con của rừng hoảng loạn, sợ hãi nên chỉ biết cuộn tròn người lại. Bin ngậm bộ phận sinh dục như thể từng ngậm bầu vú mẹ. Đó là cách một chú khỉ con bám víu vào điều gì đó như thể mẹ đang ở bên như một cách trấn an.

Bin ngậm bộ phận sinh dục để tự trấn an bản thân do stress Ảnh: Ngọc Trúc

Bin bị cắt đuôi - hành động của việc bắt khỉ con làm thú cưng, cắt đuôi để dễ dàng mặc quần áo cho khỉ như con người. Bin có xoáy trên đỉnh đầu, lông màu đen, bị cắt nham nhở.

Trong 3 tháng đầu, Bin được điều trị các vấn đề về tiêu hóa do trước đó ăn uống không phù hợp. Ngoài ra, Bin được hỗ trợ phục hồi tâm lý vì tình trạng sợ hãi, thu mình và rối loạn hành vi do stress.

Trong quá trình này, Bin dần làm quen với thiên nhiên, cây cối và đàn khỉ tại khu vực chùa Linh Ứng. Đặc biệt, Bin nhận được sự quan tâm, che chở từ một cá thể khỉ đực và được xem như con của nó.

Bin được một con khỉ đực ở Sơn Trà bảo vệ, xem như con Ảnh: Ngọc Trúc

Khi sức khỏe và khả năng thích nghi của Bin ổn định hơn, Bin bắt đầu được cá thể khỉ đực ôm dưới bụng để di chuyển cùng đàn. Từ đó, Bin chính thức bước vào hành trình trở về tự nhiên. Bin đã đi cùng đàn, biết hái lá, quả rừng để ăn, biết bắt côn trùng và uống nước suối, nước trong hốc cây.

"Bin đã trải qua mưa bão, thời tiết khắc nghiệt dưới sự dìu dắt của đàn và cá thể khỉ đực, từng bước thích nghi với môi trường sống tự nhiên. Ngày 23.9.2025, Bin được tái thả thành công về tự nhiên", chị Trúc chia sẻ và cho biết từ đó đến ngày 6.2.2026, Bin vẫn thường xuyên được theo dõi và ghi nhận sinh hoạt bình thường trong đàn.

Cộng đồng trông chờ tin Bin

Tuy nhiên, từ ngày 7.2.2026, mọi người không còn thấy sự xuất hiện của Bin. Những ngày sau đó, dù đã tìm kiếm tại khu vực chùa Linh Ứng và mở rộng ra các vùng lân cận nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bin được quấn vải che bộ phận sinh dục để tránh ngậm như vú mẹ trong quá trình tái thả Ảnh: Ngọc Trúc

Trong quá trình chăm sóc và theo dõi Bin khi được tái thả, chị Trúc không đăng hình ảnh và vị trí cụ thể của Bin lên mạng xã hội. Chỉ khi con khỉ mất tích, chị mới chia sẻ thông tin để mong cộng đồng nếu ai có đến khu vực bán đảo Sơn Trà, thấy Bin thì báo tin cho ban quản lý.

Trong hơn 1 tháng qua, chị Trúc thường chia sẻ, cập nhật lại hành trình hồi sinh của Bin trước khi mất tích thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng trông ngóng, mong chờ tin tức của Bin.

Hình ảnh đáng yêu của Bin Ảnh: Ngọc Trúc

Bin đã biết bắt sâu, hái trái cây trước khi mất tích Ảnh: Ngọc Trúc

Thường xuyên hỗ trợ lực lượng kiểm lâm của Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng trong các các ca cứu hộ khỉ, chị Trúc cho biết tình trạng nuôi khỉ làm thú cưng vẫn diễn ra phức tạp. Việc khỉ bị cắt đuôi để phục vụ việc mặc quần áo dễ dàng thường gây hậu quả nghiêm trọng khi chúng bị thương, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến thần kinh, bị liệt...

"Chúng tôi cũng mong nếu ai đó vì thương yêu mà đưa Bin về nhà, mong được hỗ trợ đưa bé trở lại khu vực chùa Linh Ứng để bé có cơ hội tiếp tục cuộc sống tự nhiên. Khỉ không phải là vật nuôi, khỉ là động vật hoang dã thuộc về tự nhiên", chị Trúc nói