Cho khỉ ăn ở khu du lịch: Tưởng thương nhưng lại hại khỉ

Từ câu chuyện con khỉ bị cắt đuôi, liệt 2 chân ở Sơn Trà, nhiều chuyên gia cảnh báo việc cho khỉ ăn tự phát tại khu du lịch có thể gây hại nghiêm trọng.

Cho khỉ ăn tự phát là hành động gây hại

Tại một số điểm du lịch sinh thái, hình ảnh những đàn khỉ xuất hiện để xin thức ăn từ du khách khá phổ biến. Nhiều người thể hiện sự yêu thương cho loài động vật hoang dã này bằng cách cho chúng ăn trái cây, thậm chí bánh kẹo... Tuy nhiên, đây thực chất là hành động làm hại loài khỉ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: "Hiện nay, đàn khỉ xuất hiện, tập trung trong khung thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Có khoảng 5 khu vực du khách thường xuyên cho khỉ ăn: khu vực trang trại nấm trên đường Lê Văn Lương, Miếu Đôi, taluy âm trước Chùa Linh Ứng, khuôn viên chùa Linh Ứng, khu vực cảnh quan phía trước khu nghỉ dưỡng InterContinental".

Con khỉ bị bắt làm thú cưng, bị cắt đuôi và khi trở về tự nhiên không thể kiếm ăn mà phải tìm đến du khách xin ăn trước khi gặp nạn liệt 2 chân Ảnh: Ngọc Trúc

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khỉ hoang dã tập trung xuống đường giao thông tìm kiếm, giành giật thức ăn từ người dân, du khách.

- Nguyên nhân khách quan: Thời gian gần đây quần thể khỉ sinh sản nhiều, số lượng tăng nhanh qua từng năm. Việc cho khỉ ăn thường xuyên đã làm thay đổi bản năng, tập tính kiếm ăn của khỉ.

- Nguyên nhân chủ quan:

Thứ nhất là: Người dân và du khách mang theo thức ăn, trái cây, bánh kẹo, hoặc mua thức ăn nhanh (bánh snack, bánh bao...) của các xe hàng rong để tiếp cận và cho khỉ ăn khi tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà nhằm mục đích vui đùa, chụp ảnh.

Thứ hai là: Các hộ kinh doanh dịch vụ dọc tuyến (đã xử lý tháo dỡ nhưng vẫn còn kinh doanh trên nền hiện trạng cũ) và khuôn viên chùa Linh Ứng không có hệ thống xử lý rác, thùng rác không kiên cố, không có nắp đậy. Khu vực tập kết rác nhếch nhác, thức ăn vương vãi khắp nơi nên khỉ tập trung tìm kiếm, đào bới làm mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho khỉ và các loài động vật tại bán đảo Sơn Trà.

Một hình ảnh tuyên truyền tại bán đảo Sơn Trà Ảnh: BQL

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, tác hại của việc cho khỉ ăn tự phát tại địa phương bao gồm:

Làm thay đổi bản năng, tập tính kiếm ăn của khỉ và động vật hoang dã.



Nguồn thức ăn không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật.



Tiếp xúc gần với khỉ và động vật hoang dã có nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công.



Gây nguy hiểm môi trường và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái.



Ban quản lý thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền

- Thường xuyên cử nhân viên thực hiện công tác tuần tra, nhắc nhở du khách tại tuyến đường từ nút giao thông Lê Đức Thọ đến khu nghỉ dưỡng InterContinental, khuôn viên chùa Linh Ứng. Tăng cường tuần tra các giờ cao điểm trong ngày (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30; buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ) và các ngày cuối tuần.

- Phối hợp với lực lượng Hạt Kiểm lâm tuần tra, nhắc nhở du khách tại khu vực Chùa Linh Ứng và các vị trí dọc tuyến đường Hoàng Sa từ Miếu Đôi đến ngã ba Bãi Bắc.

- Đề xuất Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có các văn bản gửi các công ty lữ hành, Hội lữ hành, Chi hội hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, đơn vị vận chuyển… khuyến cáo khách không cho động vật hoang dã ăn trái cây và thức ăn đóng gói khi tham quan các điểm đến tại bán đảo Sơn Trà.

- Gửi công văn đến các phường, xã trên địa bàn thành phố đề nghị phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân trong cộng đồng dân cư.

- Treo băng rôn, phướn và lắp đặt các bảng khuyến cáo tại các tuyến, điểm bán đảo Sơn Trà. Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, lắp đặt bổ sung bảng khuyến cáo có kích thước lớn (2m50 x 1m80), sử dụng hình ảnh thực tế tác hại của việc cho khỉ ăn để tuyên truyền cho du khách.

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh ven biển để người dân và du khách được biết.

- Sử dụng loa di động để tuyên truyền, nhắc nhở khách tại các vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng du khách cho khỉ ăn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage của Ban quản lý và liên kết với các fanpage trên mạng xã hội.



