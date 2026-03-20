Khỉ bị cắt đuôi, liệt 2 chân: Sự thật phía sau khiến nhiều người xót xa

Hình ảnh một con khỉ bị cắt đuôi, liệt 2 chân, vết thương hoại tử và đang được chữa trị khiến nhiều người xót xa. Ít ai biết, phía sau tình trạng này là hệ lụy từ việc nuôi nhốt và can thiệp thô bạo vào động vật hoang dã. Khỉ vàng là loài linh trưởng phổ biến ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ đây, sự thật về việc "tháo đuôi khỉ" cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Chú khỉ bị cắt đuôi ở Sơn Trà

Chị Thanh Ngọc Trúc - tình nguyện viên ở bán đảo Sơn Trà cho biết: "Ngày 13.2 con khỉ được phát hiện trong tình trạng đã bị cụt đuôi và chủ động đến gần con người để xin ăn".

Hình ảnh con khỉ bị cắt đuôi, liệt hai chân đang được chăm sóc khiến nhiều người xót xa Ảnh: Ngọc Trúc

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban - Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chia sẻ, sau khi phát hiện chú khỉ vàng, đơn vị đã tái thả con vật vị trí phù hợp hơn. Đến ngày 16.2, đơn vị vẫn cập nhật tình hình của con khỉ đi lại bình thường và đến ngày 17.2 thì mất tích.

Ngày 1.3, một nhóm du khách gặp con khỉ ở ghềnh Bàng Sơn Trà với đôi chân bị liệt (vị trí gặp cách rất xa vị trí tái thả).

Con khỉ vàng được phát hiện trong tình trạng cụt đuôi, dạn người Ảnh: Ngọc Trúc

Chị Ngọc Trúc chia sẻ: "Hiện tại khỉ được chữa trị tại bệnh viện thú y Geneva Đà Nẵng. Tình trạng 2 chi sau bị liệt và khả năng đi lại được rất thấp. Phần chai mông bắt đầu lở loét do ngồi nhiều và đi tiểu không tự chủ. Các bác sĩ nhận định con khỉ này không thể tái thả về tự nhiên khi 2 chi sau bị liệt và không có khả năng kiếm ăn trong tự nhiên".

Kết quả chụp X-quang cho thấy phần đuôi của khỉ đã bị cắt cụt với vết cắt sát đốt xương. "Tháo đuôi khỉ" là hình thức can thiệp thô bạo, thường xảy ra ở các cá thể bị nuôi làm thú cưng để dễ dàng hơn cho việc mặc quần áo như con người, khiến chúng trông "dễ thương" hơn.

Thay đổi cách đối xử với động vật hoang dã

Chị Trúc tham gia làm tình nguyện viên của ban quản quản lý bán đảo Sơn Trà được hơn 5 năm. Chị thường xuyên hỗ trợ lực lượng kiểm lâm của Ban quản lý rừng Sơn Trà về các ca cứu hộ khỉ.



Chị Trúc chia sẻ, tình trạng nuôi khỉ làm thú cưng vẫn diễn ra phức tạp. Đặc biệt, tình trạng khỉ bị "tháo đuôi" để phục vụ việc mặc quần áo dễ dàng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn khi bị thương, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến thần kinh, bị liệt...

Kết quả X-quang của chú khỉ vàng Ảnh: Ngọc Trúc

"Khi nhiều người vẫn còn thích thú với những video trên mạng xã hội như khỉ đi chợ giỏi giang như người, khỉ mặc quần áo dễ thương, xiếc khỉ... thì các bé khỉ con sẽ bị săn bắt nhiều hơn. Chú khỉ vàng bị cắt đuôi ở bán đảo Sơn Trà được mọi người quan tâm mấy ngày qua chỉ là một ví dụ cho hệ lụy của trào lưu nuôi động vật hoang dã làm thú cưng và cho ăn tự phát tại các khu du lịch", chị Trúc cho biết.

Trường hợp này phản ánh thực trạng mang tính hệ thống: săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt và phóng sinh động vật hoang dã một cách thiếu trách nhiệm. Khi bị tách khỏi môi trường tự nhiên từ nhỏ và được nuôi nhốt, các cá thể khỉ dần mất đi bản năng sinh tồn. Khi bị thả trở lại rừng, chúng không còn đủ khả năng thích nghi, gặp khó khăn trong kiếm ăn, thiếu kỹ năng xã hội và dễ xảy ra xung đột với đồng loại.

Khỉ vàng khi tỉnh táo Ảnh: Ngọc Trúc

Nếu không bị bắt và nuôi nhốt, chú khỉ vàng này có thể đã lớn lên với đàn, phát triển bình thường trong môi trường tự nhiên. Thay vào đó, nó trở thành nạn nhân của một chuỗi can thiệp sai lầm, với cái giá là sức khỏe, khả năng sinh tồn, và có thể là cả sự sống.



Từ câu chuyện này, chị Ngọc mong muốn việc bảo tồn không chỉ là bảo vệ môi trường sống, mà còn đòi hỏi chấm dứt các hành vi nuôi nhốt, buôn bán và tương tác sai cách với động vật hoang dã.

"Ngoài ra, những đứa con của tự nhiên không còn bản năng sinh tồn, stress, bị liệt... như thế này cũng cần một nơi chăm sóc đặc biệt hơn", chị Ngọc chia sẻ.