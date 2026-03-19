Tìm chó cưng tên Nọng suốt 1 tháng: Cộng đồng mạng dõi theo cái kết

Ngày 13.3, anh Trần Đức (53 tuổi, ở TP.HCM) mừng rỡ khi nhận được tin báo chú chó cưng của mình đang được chủ một quán ăn trên đường Phạm Văn Bạch, quận Gò Vấp cũ chăm sóc. Hành trình tìm chó cưng tên Nọng suốt hơn 1 tháng của anh Đức đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

"Khi tôi đến nhìn mặt, Nọng nhận ra tôi và vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi cũng mừng lắm vì suốt cả tháng qua tôi mất ăn mất ngủ đi tìm nó", anh Đức kể.

Sau hơn 1 tháng rong ruổi tìm kiếm, anh Đức và chú chó Nọng cuối cùng đã được đoàn tụ Ảnh: NVCC

Anh Trần Đức cho biết, anh để lạc mất chú chó cưng tên Nọng hôm 8.2 khi đang qua chơi nhà người bạn ở khu vực đường Tân Sơn, quận Gò Vấp cũ. Khi đó, vì gần đến Tết Nguyên đán nên hàng xóm nhà người bạn của anh đốt pháo. Tiếng pháo lớn khiến chú chó Nọng sợ hãi và bỏ chạy. Vì lạ nhà nên chú chó không tìm được đường quay lại rồi đi lạc.

Không rành về mạng xã hội, anh được một cô gái hỗ trợ đăng bài lên các hội nhóm tìm thú cưng bị lạc ở TP.HCM. Tiếp sau đó, cứ khoảng 1 - 2 ngày, anh chủ động đăng tin tìm kiếm liên tục.

Nội dung bài viết thể hiện tình cảm anh dành cho chú chó cưng. Có khi, bài đăng câu từ không mạch lạc, sai chính tả và viết tiếng Việt không dấu... nhưng nhận được hàng ngàn lượt tương tác của dân mạng.

"Tôi sống một mình. Nọng là người bạn, người thân của tôi suốt 6 năm nay, nó là linh hồn, là cuộc sống của tôi", anh Đức chia sẻ.

Anh Đức bày tỏ sự buồn bã trên mạng xã hội khi chưa tìm được chú chó cưng, post đăng ngày 10.3 Ảnh: Chụp màn hình

Mấy ngày đầu chó cưng đi lạc, anh rong ruổi khắp nơi tìm kiếm, bất kể ngày đêm. Hễ nghe có ai gọi điện báo tin có chú chó trông giống Nọng anh đều lập tức chạy tới. Mỗi lần đi là một lần hy vọng, nhưng đến nơi lại thất vọng vì không phải Nọng.

"Lúc đó, tôi chỉ biết cầu mong Nọng vẫn còn sống, được ai đó chăm sóc. Tôi thường đăng bài lên mạng xã hội với nội dung: Nọng ráng ăn uống, giữ sức khỏe đợi đến ngày gặp 'ba' nhé", anh Đức kể và cho biết lời nói đó cũng là cách anh tự trấn an bản thân phải cố gắng giữ sức để đi tìm Nọng.

Được vài ngày, anh phải đi làm vào ban ngày để kiếm tiền sinh sống nên đến tối mới đi tìm Nọng. Đi đến đâu gặp những chú chó lang thang, bị lạc, anh đều đăng lên các trang mạng xã hội với suy nghĩ chủ sẽ nhìn thấy và đến nhận về.

Bài đăng chia sẻ cuộc sống hiện tại của anh Đức và chú chó nhận được "mưa tim" của cộng đồng mạng Ảnh: Chụp màn hình

Không uổng công anh Đức vất vả tìm kiếm, ngày 13.3 anh đã gặp lại chú chó cưng của mình. Anh chia sẻ, chủ quán ăn đã chăm sóc Nọng thời gian bị lạc cũng rất yêu thương chú chó và đưa nó đi chữa trị chân bị đau, tiêm ngừa. "Chủ quán không đòi hỏi gì, tôi đã gửi lại họ số tiền thuốc men, chữa trị cho Nọng để đền ơn", anh Đức nói.

Mấy ngày qua, anh Đức vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cuộc sống của "2 ba con" sau khi đoàn tụ. Anh Đức dẫn chú chó đi làm, ăn cơm cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên sau một ngày làm việc và tiếp tục được cộng đồng mạng "thả tim" không ngừng.