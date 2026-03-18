Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, hút 16 triệu lượt xem

Phan Diệp
18/03/2026 06:15 GMT+7

Clip ghi lại cảnh con rùa mắc lưới bơi đến thuyền như cầu cứu được ngư dân giải cứu, thu hút 16 triệu lượt xem và nhiều bình luận xúc động trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quá trình giải cứu một con rùa mắc lưới bơi đến thuyền của ngư dân cầu cứu thu hút 16 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Đoạn clip dài khoảng 6 phút, ngư dân quay cảnh ngư dân bắt đầu phát hiện con rùa đang bơi tiến lại gần thuyền đánh cá. Thấy vậy, các thành viên trên thuyền chung sức đưa con rùa lên thuyền, dùng dao, kéo gỡ phần lưới xung quanh. Sau đó, thấy trên bụng, mai rùa có nhiều con hàu bám chặt, ngư dân gỡ ra, vệ sinh sạch sẽ rồi thả lại về biển.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trần Duy Nở (40 tuổi, ở Gia Lai, Bình Định cũ) là người quay đoạn clip quá trình giải cứu rùa cho biết: "Clip được tôi quay từ tháng 5.2025 nhưng mấy ngày trước mới đăng lên mạng xã hội. Chúng tôi phát hiện con rùa mắc lưới có ý định nhảy xuống vớt lên để giúp nó nhưng không ngờ con vật thấy thuyền thì nỗ lực bơi đến gần".

Có kinh nghiệm nhiều năm đi biển và hiện tại làm nghề lặn, anh Nở cho biết từng giải cứu nhiều trường hợp rùa, cá heo... bị mắc lưới tương tự. Anh Nở không đoán được tuổi của con rùa, nhưng đoán được rùa nặng khoảng 60 kg.

Sau khi đoạn clip lan tỏa lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi hành động của nhóm ngư dân. Ngoài ra cũng có những người lên án việc vứt lưới, rác... xuống biển. Sống nhờ biển, anh Nở cho biết bản thân và các anh em ngư dân mong muốn cộng đồng chung tay có ý thức bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế xả rác.

"Ngư dân chúng tôi không ai muốn vứt lưới xuống biển làm gì vì lưới cũ mang về bờ có thể bán phế liệu được. Lưới trôi dạt ở biển chủ yếu là do trong quá trình đánh bắt bị vướng vào rạn san hô hoặc lưới cũ bị đứt...", anh Nở chia sẻ.

