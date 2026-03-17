Hươu sao 'đấu võ' ở rừng Cúc Phương: Khoảnh khắc đáng yêu gây sốt mạng

Mới đây, đoạn video 2 con hươu sao "đấu võ" bằng 2 chân trước được trang mạng xã hội của Vườn quốc gia Cúc Phương đăng tải khiến dân mạng thích thú. Đoạn clip sau 3 ngày thu hút khoảng 1,2 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt "thả tim", bình luận.

Tài khoản Thuỳ Trang bình luận: "Tưởng tụi nó húc nhau ai ngờ lại tát nhau như mèo vậy?" còn tài khoản Hong My nhận xét: "Là nô đùa dữ chưa, 2 đứa này đang đánh nhau thiệt đó".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Đỗ Hồng Hải, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đoạn clip được quay khoảng 1 tuần trước tại khu thực vật bán hoang dã rộng khoảng 200 ha của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Khu vực này là nơi ở của những cá thể động vật được cứu hộ, giải cứu, trong đó có khoảng 100 cá thể hươu. Các cá thể động vật hoang dã được cứu hộ về và chăm sóc trong chuồng, sau một thời gian sẽ được thả ra Khu thực vật bán hoang dã này để làm quen trước khi tái thả về tự nhiên.

2 con hươu sao đấu võ tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Ông Hải cho biết, 2 con hươu sao "đấu võ" như trong clip là hành động hoàn toàn bản năng, một cách trêu đùa nhau tự nhiên của chúng. Trong quá trình làm việc, nhân viên đã rất may mắn khi bắt gặp được khoảnh khắc đặc biệt đáng yêu này.

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trong lòng dãy núi Tam Điệp, cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía nam. Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, tổng diện tích hơn 22.000 ha, nằm ở địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa.

Hiện, Vườn quốc gia Cúc Phương có các hoạt động cho du khách tham quan, tìm hiểu về về công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã như: lắng nghe những câu chuyện về các loài linh trưởng, rùa, cầy, tê tê, mèo rừng; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chim công, gà lôi trắng...

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) 2022 Vườn quốc gia Cúc Phương lần thứ 4 liên tiếp được trao danh hiệu "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Du khách tham quan, khám phá đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Cúc Phương Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương

Để tạo thuận lợi cho du khách, vườn có trải nghiệm khám phá thiên nhiên bằng xe điện, hòa mình vào thiên nhiên để quan sát các loài động vật hoang dã. Khi tham gia các hoạt động ở vườn, việc được tìm hiểu kỹ về sự đa dạng sinh học, chi phí du khách chi trả còn được trích lại để đóng góp cho công tác bảo tồn tự nhiên ở đây.

Ông Hải và các nhân viên ở vườn cũng khá bất ngờ khi đoạn clip được cộng đồng quan tâm trong mấy ngày qua. "Đến với Vườn quốc gia Cúc Phương, mỗi du khách là một đại sứ góp phần lan tỏa thông điệp đến cộng đồng về tôn trọng tự nhiên, động vật hoang dã. Đoạn clip đáng yêu của 2 cá thể hươu cũng giúp vườn lan tỏa thêm thông điệp này đến nhiều người hơn", ông Hải chia sẻ.