Bé khỉ ôm 'mẹ' thú bông: Câu chuyện cảm động sẽ có hậu?

Một chú khỉ đuôi dài Nhật Bản vừa chào đời, nhưng khỉ mẹ, có lẽ vì quá căng thẳng trong lần đầu sinh con giữa đợt nắng nóng oi ả, đã bỏ rơi con.

Không có hơi ấm của mẹ, bé khỉ sơ sinh đã được các nhân viên vườn thú đón nhận và đặt tên là Punch. Rồi 7 tháng sau, Punch đột nhiên trở thành một hiện tượng mạng.

Anh Kosuke Shikano, người chăm sóc Punch, cho biết: “Khỉ đuôi dài Nhật Bản con ngay lập tức bám vào cơ thể mẹ sau khi sinh để tăng cường cơ bắp. Chúng cũng cảm thấy an toàn hơn khi bám vào thứ gì đó. Tuy nhiên, vì bị bỏ rơi, Punch không có gì để bám vào. Chúng tôi đã thử nhiều cách để giúp nó có thứ gì đó để bám, chúng tôi cuộn khăn thành nhiều độ dày khác nhau để tìm thứ gì đó dễ cầm nắm và cho nó thử cầm các loại thú nhồi bông khác nhau”.

Sau nhiều lần thử, họ đã tìm thấy cho Punch một người “mẹ” mới: một đười ươi nhồi bông, sản phẩm từ thương hiệu nội thất IKEA của Thụy Điển.

Chú khỉ con tên Punch kéo theo đười ươi nhồi bông tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba (Nhật Bản), ngày 19.2.2026 ẢNH: REUTERS

“Con thú nhồi bông này có bộ lông khá dài và nhiều chỗ dễ cầm nắm, trông giống như một con khỉ. Chúng tôi nghĩ rằng vẻ ngoài giống khỉ của nó có thể giúp Punch hòa nhập lại với đàn sau này, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn nó”, anh Shikano cho hay.

Sau khi những hình ảnh đầu tiên về bé Punch và người mẹ nhồi bông của mình xuất hiện, rất nhiều du khách đã đổ đến vườn thú ở ngoại ô Tokyo để tận mắt chứng kiến.

Một khách tham quan cho biết: “Nhìn thấy Punch trên mạng xã hội, bị bố mẹ bỏ rơi nhưng vẫn cố gắng hết sức, thực sự đã làm tôi xúc động. Vì vậy, khi có cơ hội gặp một người bạn hôm nay, tôi đã đề nghị chúng tôi cùng nhau đi xem Punch”.

Theo thời gian, những người chăm sóc thú nhận thấy Punch đang dần hòa nhập với những con khỉ khác trong đàn. Anh Kosuke Shikano (26 tuổi), nhân viên chăm sóc Punch tại vườn thú, cho biết “Tôi nghĩ sẽ có một ngày chú khỉ sẽ không cần đến thú nhồi bông của mình nữa”.

Câu chuyện của Punch không chỉ dừng lại ở vườn thú. Sức hút của chú khỉ nhỏ đã tạo nên một “cơn sốt” toàn cầu. Mẫu đười ươi nhồi bông của IKEA bỗng chốc “cháy hàng” tại nhiều quốc gia khi mọi người đổ xô đi tìm mua “người mẹ” đặc biệt giống như của Punch.