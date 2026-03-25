Công an Phú Thọ triệt phá chuyên án lớn, bắt 4 giám đốc, thu nhiều súng đạn

Sáng 25.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… tham gia triệt phá một chuyên án đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh ẢNH: CACC

Rạng sáng hôm qua 24.3, các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty.

10 đối tượng cầm đầu, cộm cán đã bị bắt giữ, gồm: Lý Văn Hai (51 tuổi, trú tại P.Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Lý Công Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc), Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Đàm Duy Khanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy)…

Cơ quan điều tra còn tiến hành triệu tập đối với 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn P.Xuân Hòa, P.Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Tại 28 địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất. Trong đó, có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, 1 gói thuốc súng, 1 gói đạn viên và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hành vi cụ thể của các đối tượng chưa được công bố. Song, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan điều tra đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.