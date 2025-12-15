Thông tin về những lùm xùm dự án "Nuôi em" thời gian gần đây, đại tá Lê Khắc Sơn, Cục phó C02, cho biết sau khi dư luận, báo đài quan tâm về vụ việc, C02 đã chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của C02 và lực lượng toàn quốc, trong đó 13 tỉnh, thành có dự án, vào cuộc rà soát.

Lùm xùm dự án 'Nuôi em': Cục Cảnh sát hình sự rà soát khắp cả nước

Đại tá Lê Khắc Sơn khẳng định, C02 và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đang rà soát rất quyết liệt và đang chứng minh có hay không gian lận trong hoạt động này. Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Dự án Nuôi em Nghệ An: Nhà hảo tâm đề nghị xác minh tính minh bạch

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12, dự án "Nuôi em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025 - 2026. Cạnh đó có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; có em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ sự không minh bạch của dự án.