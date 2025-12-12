Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 12.12, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm cựu tổng giám đốc), Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 145 tỉ đồng.

Vụ án AIC: 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa

HĐXX nhận định, từ năm 2011 - 2017, bị cáo Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo các công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty AIC tham gia đấu thầu, thông thầu để trúng 131 gói thầu giáo dục, gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng; 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT Q.5 (cũ). Những người này bị cáo buộc đã phê duyệt, thẩm định sai quy định, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, từ đó giúp Công ty AIC trục lợi.

Hành vi của các bị can được xác định vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu năm 2005, gây hậu quả đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm sai lệch tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (từ trái qua) là bị cáo được Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền tham gia việc thông thầu, gian lận thầu nên đóng vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn ẢNH: THẢO NHÂN

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC bồi thường hơn 145 tỉ đồng

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (xét xử vắng mặt do bỏ trốn, cựu Tổng giám đốc Công ty AIC) mức án 8 năm tù. Tổng hợp với 5 bản án trước đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nhàn 30 năm tù.

3 bị cáo khác bị xét xử vắng mặt do bỏ trốn, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) 5 năm tù, Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) 4 năm tù, Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, theo tòa, bị cáo Nhàn là người điều hành AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của AIC, nên tòa buộc bị cáo Nhàn và AIC liên đới bồi thường theo phần bằng nhau hơn 145 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Nhàn đã khắc phục 66 tỉ đồng, và một số bị cáo khác đã khắc phục hơn 2 tỉ đồng. Vì vậy, bị cáo Nhàn và AIC còn phải bồi thường hơn 75 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã đặc biệt ẢNH: TƯ LIỆU

12 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo Nga buộc chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Tạ Hải Anh (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao) 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hồng Phúc (cựu nhân viên Công ty AIC) 5 năm tù.

Bị cáo Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình) 3 năm tù.

Bị cáo Hồ Tấn Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm (cựu Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn bị HĐXX tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo ẢNH: THẢO NHÂN