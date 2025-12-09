Gia đình bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp 66 tỉ đồng khắc phục vụ án AIC

Ngày 9.12, TAND TP.HCM đã thẩm vấn xong 12 bị cáo phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 145 tỉ đồng.

Ngoài ra, phiên tòa xét xử vắng mặt 4 bị cáo do bỏ trốn, và đang bị truy nã, gồm: bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng giám đốc Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga ẢNH: THẢO NHÂN

Trả lời xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) nói có nhiều chi tiết chưa đồng ý với cáo trạng.

Bị cáo Nga khai năm 2011, bị cáo được Tổng giám đốc Công ty AIC là Nguyễn Thị Thanh Nhàn phân công phụ trách công việc ở khu vực phía nam. Trước đó, do ông Trần Đăng Tấn phụ trách. Bị cáo Nga khai bản thân không chỉ đạo Huỳnh Ngọc Hoàng Phúc tiếp cận với lãnh đạo Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT Q.5 cũ, TP.HCM.

Bị cáo Nga khai biết việc Công ty AIC làm hồ sơ đấu thầu ở Hà Nội và chuyển vào TP.HCM để nộp, sắp xếp công ty "quân xanh", sửa báo cáo tài chính để Công ty AIC được trúng thầu

Tuy nhiên, bị cáo Nga trình bày, trong vụ án này việc xác định thiệt hại không đúng. Vì sau khi mua hệ thống máy tính, Công ty AIC đã kết hợp với các chuyên gia nâng cấp phần mềm để nâng cao giá trị cho các thiết bị dạy học nên chỉ dựa vào tờ khai hải quan để xác định thiệt hại là không đúng.

Bị cáo Nga cho rằng dự án này không gây thiệt hại cho nhà nước vì chương trình do cha mẹ học sinh đóng góp, thuận mua vừa bán.

"Khi thực hiện chương trình này, chị Nhàn và Công ty AIC cũng đã đồng hành với ngành giáo dục TP.HCM. Chị Nhàn đã khắc phục số tiền khá lớn, hậu quả còn lại bị cáo xin khắc phục hết", bị cáo Nga trình bày.

Cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM khai gì?

Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, như: bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc), Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng) cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT Q.5 (cũ). Những người này bị cáo buộc đã phê duyệt, thẩm định sai quy định, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, từ đó giúp Công ty AIC trục lợi.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hồng Sơn, bị cáo Lê Hoài Nam thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Các bị cáo khẳng định không được hưởng lợi từ các gói thầu này và xin HĐXX cân nhắc xem xét đến bối cảnh phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ.

Tương tự, bị cáo Lê Phương Nga khai thực hiện theo sự chỉ đạo trực tiếp của ông Lê Hoài Nam. Bị cáo chỉ tham gia 1 buổi ký duy nhất. Khi đến cơ quan công an làm việc ngày 7.11.2025, bị cáo Nga được đọc tờ trình phê duyệt kế hoạch nhưng bà Nga cho rằng thường văn phòng sở sẽ không làm kế hoạch như vậy.

"Khi biết mình bị truy tố thì bị cáo liên hệ với luật sư và cố nhớ mình đã ký như thế nào. Nhưng dù thế nào thì bị cáo biết mình đã sai rồi. Bị cáo không hề hưởng lợi, không gặp ai hết. Gia đình bị cáo đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục", bị cáo Lê Phương Nga khai.