Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vắng mặt, luật sư bào chữa ra sao?

Từ ngày 9 - 12.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC) và 15 bị cáo khác về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác.

Phiên tòa sẽ xét xử vắng mặt 4 bị cáo, do các bị cáo này bỏ trốn, đang bị truy nã, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa thứ 6 ẢNH: TƯ LIỆU

TAND TP.HCM kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 5 luật sư, gồm: luật sư Nguyễn Thanh Tùng, luật sư Hoàng Văn Hướng, luật sư Hoàng Thị Dinh, luật sư Vũ Hoàng Nhật Tân (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), luật sư Nguyễn Thị Minh Ngân (Đoàn luật sư TP.HCM). Có 23 luật sư bào chữa cho các bị cáo khác trong vụ án.

Trong 5 luật sư này, có luật sư được chỉ định ở giai đoạn điều tra và có 3 luật sư gia đình mời tham gia bào chữa cho bị cáo Nhàn.

Vậy thủ tục bào chữa cho bị cáo bị xét xử vắng mặt có khác gì so với các bị cáo có mặt, luật sư Lê Mạnh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo Thông tư liên tịch 05/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo, thì trình tự, thủ tục tại phiên tòa khi xét xử vắng mặt bị cáo được thực hiện theo quy định tại Chương XXI và Chương XXII của bộ luật Tố tụng hình sự. Tức thủ tục bào chữa cho bị cáo vắng mặt tương tự các bị cáo có mặt tại phiên tòa. Luật sư bào chữa sẽ thực hiện thẩm vấn, tranh luận để bảo vệ tốt nhất cho thân chủ của mình.

Bên cạnh đó, luật sư Hùng cho hay đối với bị cáo vắng mặt tại phiên tòa, HĐXX sẽ công bố lý do xét xử vắng mặt bị cáo, lý lịch; phổ biến quyền và nghĩa vụ của bị cáo vắng mặt; kêu gọi bị cáo đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của bị cáo vắng mặt phát biểu ý kiến, đưa ra tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo; đọc bản tự bào chữa của bị cáo, nếu có.

Năm 2023, TAND cấp cao tại TP.Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 14 năm tù về tội "đưa hối lộ", trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị xử phạt từ 10 - 24 năm tù trong 4 vụ án khác.

Ngay từ giai đoạn điều tra, bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Tất cả các vụ án trên, bà Nhàn đều bị xét xử vắng mặt.