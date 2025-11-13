Vụ AIC TP.HCM: Cựu Chánh văn phòng Sở GD-ĐT về nước đầu thú, được tại ngoại

Từ ngày 9.12 - 12.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - Công ty AIC) và 15 bị cáo khác về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty AIC, Sở GD-ĐT TP.HCM và một số đơn vị liên quan khác.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trong vụ thứ 6, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 145 tỉ đồng ẢNH: TƯ LIỆU

Cựu Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM về nước đầu thú

Liên quan vụ án, ở giai đoạn điều tra, truy tố, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 5 bị cáo: Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC), và Lê Phương Nga (Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM).

Theo Cơ quan CSĐT, các bị can này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án bị khởi tố, hiện chưa xác định được các bị can đang ở đâu, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú. Lực lượng chức năng cũng phát thư kêu gọi các bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước.

Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa, bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM) đã về nước, ra trình diện. Hiện bị cáo Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Phú Bình) cũng trở về và bị áp dụng biện pháp tạm giam vào ngày 24.9.2025.

Sẽ xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 đồng phạm

Như vậy, trong vụ án, HĐXX sẽ xử vắng mặt 4/16 bị cáo, do 4 bị cáo đang bị truy nã, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

TAND TP.HCM kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 5 luật sư, gồm: luật sư Nguyễn Thanh Tùng, luật sư Hoàng Văn Hướng, luật sư Hoàng Thị Dinh, luật sư Vũ Hoàng Nhật Tân (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), luật sư Nguyễn Thị Minh Ngân (Đoàn luật sư TP.HCM). Có 23 luật sư bào chữa cho các bị cáo khác trong vụ án.

3 bị cáo chưa ra đầu thú, có các luật sư bào chữa, gồm: luật sư Nguyễn Thị Minh Ngân, Võ Thị Ánh (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC); luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng, Lê Tiến Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM); luật sư Kiều Đại Bàng, Võ Văn Tám (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC).

Viện KSND TP.HCM cáo buộc, từ năm 2011 đến năm 2017, Công ty AIC đã trúng tới 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng. Trong đó, 131 gói thầu giáo dục bị "thổi" giá, gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng; 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM như: bị can Lê Hồng Sơn (giám đốc), Lê Hoài Nam (phó giám đốc), Lê Phương Nga (chánh văn phòng) cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT Q.5 (cũ). Những người này bị cáo buộc đã phê duyệt, thẩm định sai quy định, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, từ đó giúp Công ty AIC trục lợi.

Hành vi của các bị can được xác định vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu năm 2005, gây hậu quả đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm sai lệch tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu.