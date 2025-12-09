Xét xử vắng mặt cựu Tổng giám đốc AIC trong vụ thứ 6

Liên quan vụ án, ở giai đoạn điều tra, truy tố, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 5 bị cáo: Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM), Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam bộ - SIAC), và Lê Phương Nga (Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM).

Các bị can này đã xuất cảnh trước khi vụ án bị khởi tố, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú; phát thư kêu gọi các bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Trước khi mở phiên tòa, bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM) đã về nước, ra trình diện. Hiện bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị Phú Bình) cũng trở về và bị áp dụng biện pháp tạm giam ngày 24.9.2025.

Vì vậy, phiên tòa sơ thẩm sẽ xét xử vắng mặt 4 bị cáo, do các bị cáo này bỏ trốn, đang bị truy nã, trong đó có bị cáo Nhàn. Ở 5 vụ sai phạm trước, bị cáo Nhàn bị tuyên tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Viện KSND TP.HCM cáo buộc từ năm 2011 - 2017, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng. Trong đó, 131 gói thầu giáo dục bị "thổi" giá, gây thiệt hại ngân sách hơn 142 tỉ đồng; 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng. Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT Q.5 (cũ).