Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai bắt nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy

Trần Hiếu
Trần Hiếu
26/01/2026 17:29 GMT+7

Ngày 26.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trọng (33 tuổi, ở khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ ngày 25.1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, P.Hội Phú (Gia Lai), lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P. Hội Phú, thuộc Công an tỉnh Gia Lai, phát hiện, bắt quả tang Trọng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt, Trọng cất giấu trong người 1 túi ni lông chứa 7 đoạn ống hút nhựa màu trắng, hàn kín hai đầu, bên trong đều có chất rắn dạng tinh thể. Trọng khai đây là ma túy “đá”. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên bàn gỗ trong phòng khách một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai bắt nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy- Ảnh 1.

Trần Văn Trọng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời điểm bắt quả tang Trần Văn Trọng, lực lượng công an phát hiện thêm 3 người có mặt tại hiện trường. Qua test nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trọng, cơ quan điều tra thu giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai bắt nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với các nghi phạm liên quan tại nơi ở của Trọng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong một diễn biến khác liên quan đến an ninh trật tự, Công an tỉnh Gia Lai trước đó đã phát đi thông báo khẩn về vụ cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 19.1, tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, trên đường Trường Chinh (P.Hội Phú), đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Hai nghi phạm là nam giới, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab, nghi sử dụng xe mô tô Yamaha Exciter màu vàng – đen, BS 77G1-313.12. Các nghi phạm mang theo túi xách màu xanh, dùng vật màu đen có hình dạng giống súng ngắn khống chế nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỉ đồng rồi tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy bắt các nghi phạm gây án.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy bắt các đối tượng gây án.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin liên quan đến các nghi phạm, phương tiện hoặc tài sản nghi vấn; tuyệt đối không che giấu, không tiếp tay cho tội phạm. Mọi hành vi không tố giác, bao che người phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy xét từ chiếc xe mô tô bị chôn giấu vừa được phát hiện, nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng, đồng thời khoanh vùng đối tượng để sớm làm rõ vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai cướp ngân hàng ma túy cướp ngân hàng tại Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận