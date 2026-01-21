Bắt người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển hơn 12.000 viên nén nghi ma túy

Ngày 21.1, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng biên phòng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang một người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển số lượng lớn viên nén nghi là ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam.

Lực lượng chức năng tạm giữ Nhụt Xay Nhạ Lan (quốc tịch Lào) cùng tang vật ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20.1, Đồn biên phòng Đắk Long (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Đồn biên phòng Rơ Long, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) cùng công an các xã Đắk Long, Đắk Môn (Quảng Ngãi) tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe và áo khoác của người này cất giấu nhiều gói ni lông chứa các viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 12.087 viên nén màu hồng và xanh, được cất giấu trong 60 túi ni lông.

Lực lượng chức năng kiểm điểm các viên nén nghi là ma túy tổng hợp ẢNH: THẠNH ĐOÀN

Nghi phạm bị bắt giữ là Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, quốc tịch Lào). Làm việc với cơ quan chức năng, Nhụt Xay Nhạ Lan khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam để giao cho người khác, với tiền công 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời đưa Nhụt Xay Nhạ Lan cùng tang vật, phương tiện về Đồn biên phòng Đắk Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.