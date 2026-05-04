Khởi tố 11 bị can trong vụ hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở TP.HCM

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến xảy ra tối 13.4, tại tuyến đường Liên ấp 1, 2, 3 thuộc địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc.

11 người bị công an khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng ẢNH: CAN

Thời điểm trên, người dân khu vực chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, cây sắt... rượt đuổi, lao vào đánh nhau dữ dội.

Vụ hỗn chiến không chỉ gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng mà còn khiến một người trong cuộc bị thương phải nhập viện cấp cứu, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân tại địa phương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM lập tức huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Chỉ sau 24 giờ lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên nêu trên để làm rõ mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 người trong vụ việc này về tội "gây rối trật tự công cộng".

Đáng chú ý, những người bị khởi tố đều có tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 2008 - 2010 (hiện mới chỉ từ 16 - 18 tuổi).

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe các hành vi coi thường pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.