Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, khi các đối tượng đưa lượng lớn chất cấm từ Campuchia về Tây Ninh để cung cấp cho TP.HCM, Vĩnh Long, Đắk Lắk...

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ biên giới Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào ngày 2.3, tổ công tác thuộc Đội 4 (PC04) phối hợp Công an xã Thái Mỹ tiến hành kiểm tra một ô tô có dấu hiệu nghi vấn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (33 tuổi) đang tàng trữ hơn 7 kg ma túy các loại được cất giấu tinh vi trong xe.

Từ mắt xích này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhanh chóng mở rộng địa bàn, bắt giữ thêm các đối tượng chủ chốt gồm: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh. Cùng với đó, hơn 26 đối tượng khác liên quan trong đường dây cũng lần lượt sa lưới.

Quyết tâm quét sạch "cái chết trắng"

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này nhận hàng tại khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia với tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ma túy được tập kết tại các xã giáp ranh TP.HCM để phân chia và giao cho các đầu mối. Trong đó, Võ Minh Thịnh đóng vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và điều phối "hàng"; các đối tượng Tân, Hùng và Thịnh hỗ trợ khâu đóng gói, vận chuyển.

Các đối tượng liên quan khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tính đến nay, PC04 đã bắt giữ và triệu tập làm việc tổng cộng 30 đối tượng. Tổng tang vật thu giữ gồm hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói "nước vui".

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với quyết tâm "không chỉ đánh khúc giữa, mà phải bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".

Đây là chiến công tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.