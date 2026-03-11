Triệt phá đường dây ma túy từ Hà Nội vào Đắk Lắk

Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh.

Theo cơ quan công an, sau thời gian xác lập chuyên án và theo dõi hoạt động của các nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân để đấu tranh, triệt phá.

Một tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Vũ Huy Lợi (61 tuổi, ở Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 g ma túy.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ lượng lớn heroin ẢNH: V.D

Tại bến xe phía bắc tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Lương Hoàng Phúc (28 tuổi, ở phường Tân Lập, Đắk Lắk) vận chuyển ma túy từ Hà Nội về.

Đồng thời, lực lượng công an bắt giữ Phạm Hồng Thái (43 tuổi, ở phường Tân Lập), được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, khi đang lưu trú tại một nhà nghỉ ở phường Tân Lập.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Lê Xuân Thành (53 tuổi, ở phường Ea Kao, Đắk Lắk), người chuyên mua ma túy của Thái để chia nhỏ bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, Thái hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội để mua bán ma túy tại Đắk Lắk và các vùng lân cận.

Trong quá trình thực hiện chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm hơn 151 g heroin, 20 g methamphetamine, hơn 200 viên nén ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài sản liên quan.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây ma túy liên tỉnh này để làm rõ vai trò của các nghi phạm và có hướng xử lý phù hợp.