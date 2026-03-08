Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam ‘bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ’

Hữu Tú
Hữu Tú
08/03/2026 11:57 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng tự nhận mình là 'bác sĩ tâm linh, trừ được tà, bắt được quỷ' trên mạng xã hội để lừa tiền của nhiều người.

Ngày 8.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng đăng tải thông tin trên mạng với nội dung "bác sĩ tâm linh, trừ được tà, bắt được quỷ" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bị can này là Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, ở Hải Phòng). Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, do không có nghề nghiệp ổn định, Long đã nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, Long lên mạng tìm hiểu các video "trừ tà, bắt quỷ".

Đến tháng 10.2024, Long tạo dựng hình ảnh bản thân là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "soi âm bói dương, dự trì thiên cơ, chữa bệnh tâm linh" bằng cách livestream, đăng tải các video có nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên tài khoản TikTok và Facebook. Đồng thời, Long công khai số điện thoại có đăng ký tài khoản Zalo để người xem có nhu cầu liên hệ.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam ‘bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ’- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng tự nhận mình là "bác sĩ tâm linh, trừ được tà, bắt được quỷ" để lừa đảo chiếm đoạt tiền

ẢNH: S.Đ

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Tiếp đó, Long bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá, nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng… nhằm buộc nạn nhân tiếp tục chuyển hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay từ 15 - 30 phút để tạo niềm tin.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ được 3 nạn nhân bị Long lừa chiếm đoạt gần 70 triệu đồng với thủ đoạn trên. Trong đó, có 2 nạn nhân ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Long đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Khám phá thêm chủ đề

