Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thư khen về việc triệt phá đường dây lừa đảo ngàn tỉ

Hữu Tú - Hoàng Anh
12/02/2026 18:11 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an về các thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; trong đó có vụ án triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 1.275 tỉ đồng.

Ngày 12.2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố thư khen và các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thư khen triệt phá đường dây lừa đảo 1.270 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an

ẢNH: HOÀNG ANH

Theo đó, 8 đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong các vụ án: Đấu tranh triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức đầu tư tiền ảo, tổng số tiền chiếm đoạt 1.275 tỉ đồng; triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 9,2 kg, 11.184 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng; nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp 1,5 tỉ đồng tại phường Tuy Hòa (thuộc Phú Yên cũ); bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn; phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều vụ án, bị can về tội tham nhũng, chức vụ… 

Đặc biệt, qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác quản lý dân cư, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội...

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thư khen triệt phá đường dây lừa đảo 1.270 tỉ đồng- Ảnh 2.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trao thư khen cho các đơn vị nghiệp vụ

ẢNH: HOÀNG ANH

Tại buổi lễ, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đã cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Viện KSND tỉnh. 

Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nỗ lực đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Bính Ngọ 2026. 

Vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk: Biểu dương học sinh hỗ trợ phi công

Vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk: Biểu dương học sinh hỗ trợ phi công

Sau hành động kịp thời giúp đỡ phi công trong vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk, học sinh lớp 11 được chính quyền địa phương khen thưởng đột xuất, biểu dương tinh thần dũng cảm.

