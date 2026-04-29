Thủ tướng: Minh bạch thị trường chứng khoán, tăng niềm tin cho nhà đầu tư

Sáng 29.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua bộ đã chủ trì xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng; tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm nguồn lực, đáp ứng nhu cầu chi.

Bộ cũng góp vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; tích cực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; vừa qua đã phản ứng chính sách nhanh, nhiều đổi mới liên quan thuế xăng dầu, xử lý các dự án, đất đai, thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Đồng thời, phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nâng hạng từ cận biên lên mới nổi.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới.

“Tinh thần chỉ đạo từ Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuống lãnh đạo các bộ ngành là phải chuyển đổi tư duy tiếp cận, xử lý công việc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội (tổng vốn gấp khoảng 1,7 - 2 lần nhiệm kỳ trước; trong khi vốn ngân sách nhà nước chỉ khoảng 20 - 22%); thông qua phát triển thị trường chứng khoán, vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bảo đảm kỷ cương, trật tự để thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và công chúng. Tăng cường hiệu quả chi ngân sách, đầu tư công, sắp xếp xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất công tại Hà Nội và TP.HCM...



Xây dựng nghị quyết mô hình phát triển đất nước

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng các luật, triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý 3/2026).

Phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau; tăng cường phối hợp liên ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý giá, nhất là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương.

Triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu có các giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, tiến tới thành lập Quỹ đầu tư quốc gia (hoàn thành trong quý 2/2026); hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong tháng 5/2026)…