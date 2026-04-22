Thủ tướng: Bộ Công thương chịu trách nhiệm, không để thiếu điện và xăng dầu

Sáng 22.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của bộ và ngành công thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt đã trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan xăng dầu trong bối cảnh khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Công thương đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành công thương, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, nhưng trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số.

Thủ tướng chỉ rõ việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Do đó, bộ và ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng, chỉ rõ, Bộ Công thương và ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Các bên liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện. Khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10...

Đồng thời, đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước.

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể.



