Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương thông báo giảm loạt thuế xăng dầu từ 0 giờ ngày 16.4

Nguyên Nga
15/04/2026 19:49 GMT+7

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có thông báo mới về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Công văn thông báo số 1088 do Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Nguyễn Thúy Hiền ký, được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu.

Theo cơ quan này, ngày 12.4 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2026 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết 19/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 16.4 đến hết ngày 30.6 năm nay.

Bộ Công thương thông báo giảm loạt thuế xăng dầu từ 0 giờ ngày 16.4- Ảnh 1.

Các loại thuế đối với xăng dầu được giảm về 0% từ khuya nay 16.4 theo Nghị quyết 19 của Quốc hội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo tới các thương nhân để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19/2026, có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công thương từ 0 giờ ngày 16.4.2026.

Cùng ngày, Cục Thuế (Bộ Tài chính ) cũng ban hành Công điện hỏa tốc số 9, yêu cầu toàn ngành triển khai ngay Nghị quyết 19/2026, áp dụng mức thuế 0% với nhiều sắc thuế đối với xăng dầu. Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn được yêu cầu nhanh chóng quán triệt, tuyên truyền và triển khai nội dung Nghị quyết đến toàn thể công chức và người nộp thuế. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách thống nhất, thông suốt ngay khi có hiệu lực.


Bộ Công thương có nhiều đề xuất mới liên quan giá xăng dầu

Tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu (dự thảo 10), Bộ Công thương đã đưa ra nhiều đề xuất mới về giá bán xăng dầu, nguyên tắc điều chỉnh giá, công thức tính giá, thương nhân tự quyết định giá xăng dầu...

