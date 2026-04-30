'Tọa độ vàng' du lịch An Giang

N ƠI NHỊP SỐNG TÂM LINH LUÔN CHẢY

Tháng 4 nắng nóng, dòng người từ khắp nơi vẫn đổ về Khu du lịch (KDL) quốc gia núi Sam. Từng đoàn khách hành hương mang lễ vật tiến vào miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, nơi được xem là trung tâm tín ngưỡng lớn bậc nhất miền Tây.

Ông Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, cho biết Bà Chúa Xứ núi Sam là vị Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ nữ thần, luôn che chở, phù hộ cho dân chúng. Hằng năm, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đón hơn 5 triệu người đến cầu sức khỏe, bình an, tài lộc. Đây là lễ hội giúp người dân tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, chia sẻ, tương trợ nhau trước những khó khăn trong cuộc sống.

Qua nhiều thế hệ giữ gìn, phát huy, năm 2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 12.2024, UNESCO ghi danh lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là vinh dự không chỉ riêng tỉnh An Giang mà của cả nước.

Mỗi năm, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đón hơn 5 triệu du khách đến hành hương, tham quan ẢNH: TRẦN NGỌC

Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm ẢNH: TRẦN NGỌC

Người dân tham dự lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vào năm 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Khi đến KDL quốc gia núi Sam, du khách không chỉ viếng Bà Chúa Xứ mà còn tìm về "quá khứ" với các di tích cấp quốc gia lân cận như: lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang… Mỗi di tích có giá trị văn hóa, lịch sử riêng để mỗi người có thể "sống chậm" và gửi gắm điều mong ước của cá nhân, gia đình.

Với nhiều người, đi Châu Đốc vía Bà Chúa Xứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, một hành trình mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc hơn bất kỳ chuyến du lịch thông thường nào. Bất kể ngày hay đêm, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam luôn mở cửa đón khách hành hương. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh cho An Giang khó có địa phương nào ở miền Tây cạnh tranh được.

"Đ ÒN BẨY XANH" VƯƠN MÌNH

Nếu núi Sam được ví như "trái tim" trong hành trình du lịch văn hóa - tâm linh ở An Giang thì núi Cấm mang một sắc thái tĩnh lặng, linh thiêng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây", núi Cấm cao hơn 700 m, khí hậu mát mẻ, được ví như "Đà Lạt miền Tây" có thể phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, nơi đây hội tụ nhiều công trình tâm linh như: chùa Vạn Linh, chùa Phật lớn với tượng Phật Di Lặc khổng lồ, hồ Thủy Liêm, hồ Thanh Long, suối Ôtưksa, suối Tiên cùng hệ thống hang động và các đền thờ trên đỉnh Bồ Hông, đền vua Gia Long, hang Ông Hổ, điện Cửu Phẩm… mang nhiều truyền thuyết văn hóa tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Mỗi năm, núi Cấm đón khoảng 1 triệu lượt du khách, chủ yếu là khách hành hương.

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý KDL núi Cấm, cho biết: "Du khách có thể lên núi Cấm bằng đường bộ hoặc đi cáp treo. Khí hậu mát mẻ, văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú và môi trường du lịch đang được đầu tư, chỉnh trang, đồng thời có nhiều hoạt động hơn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm là những yếu tố giúp du khách đến núi Cấm tham quan du lịch và trải nghiệm ngày càng nhiều".

Tượng Bà Chúa Xứ được thờ trong lăng miếu núi Sam ẢNH: TRẦN NGỌC

Hồ Thủy Liêm trên núi Cấm về đêm ẢNH: TRẦN NGỌC

Du khách tham quan chùa Vạn Linh trên núi Cấm ẢNH: TRẦN NGỌC

PGS-TS Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng khoa Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhận định: "Núi Cấm có thể trở thành điểm đến sinh thái - tâm linh - nghỉ dưỡng đặc trưng của toàn vùng nếu được đầu tư bài bản và quảng bá đúng hướng".

Đến An Giang, ngoài các điểm trên, du khách có thể tham dự lễ hội Mạc Cửu diễn ra ngày 26 - 27.5 âm lịch để tưởng nhớ người có công khai phá vùng đất Hà Tiên; hoặc xuôi về xứ biển Rạch Giá để hòa mình vào lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Mỗi lễ hội thu hút hàng trăm ngàn người tham dự chỉ trong vài ngày. Cùng với đó là những ngôi chùa Khmer rực rỡ sắc màu, thánh đường Hồi giáo của người Chăm hay đình làng cổ kính của người Kinh tạo nên không gian tín ngưỡng đa dạng hiếm có. Không chỉ là nơi hành lễ, đây còn là "bảo tàng sống" lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời. Du khách đến An Giang không chỉ cầu nguyện mà còn được trải nghiệm đời sống văn hóa phong phú, từ lễ hội, ẩm thực đến phong tục tập quán.

Giữa nhịp sống hiện đại, nhu cầu đến những chốn yên bình để tìm thấy sự kết nối với chính mình, tìm về sự linh thiêng ngày càng tăng, tạo cơ hội lớn cho vùng Bảy Núi An Giang. Du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái đang từng bước giúp An Giang vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch VN và khu vực ĐBSCL.