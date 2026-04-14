Thời sự Dân sinh

26 con sếu đầu đỏ bay thám thính, 3 con quay lại đáp xuống An Giang

Trần Ngọc
14/04/2026 18:36 GMT+7

Sau khi 26 con sếu đầu đỏ bay qua để thám thính, hôm nay (14.4), 3 con đã quay lại, đáp xuống kiếm ăn ở cánh đồng cỏ năn của Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang.

Chiều 14.4, ông Lâm Hồng Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang xác nhận, trong ngày, có 3 con sếu đầu đỏ đáp xuống cánh đồng cỏ năn thuộc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ.

- Ảnh 1.

Ngày 14.4, có 3 cá thể sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới đã đáp Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang kiếm ăn

ẢNH: Khu bảo tồn Phú Mỹ

Theo ông Tuấn, nơi 3 con sếu đầu đỏ đáp xuống là khu vực đã khô cạn nước vài tháng trước, cỏ năn đã sinh củ là thức ăn khoái khẩu của sếu đầu đỏ. Trước đó, ghi nhận của Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ vào ngày 10.4, một đàn sếu đầu đỏ gồm 26 con bay quần thảo nhiều giờ quanh khu bảo tồn để thám thính, trước khi chọn đáp xuống kiếm ăn trong mùa di cư. Việc thám thính trước, nếu có nguồn thức ăn, cảm thấy an toàn thì sếu đầu đỏ sẽ tìm về. Vì thế, khu bảo tồn hy vọng sẽ có nhiều sếu về hơn.

Năm 2025, có 9 cá thể sếu đầu đỏ về kiếm ăn tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ đến hết mùa di cư vào tháng 5 thì bay đi. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ rộng 2.700 ha, có hệ sinh thái đất ngập nước, nhiều cỏ bàng, rộng 2.700 ha. Nơi đây cách Anlung Pring - khu bảo tồn sếu đầu đỏ nổi tiếng của Campuchia chừng 3 km.

- Ảnh 2.

Năm 2025, có 9 cá thể sếu đầu đỏ về kiếm ăn trong thời gian dài ở Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ

ẢNH: CTV

Sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ nên sếu chọn về trong nhiều năm liền tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ là một chỉ dấu quan trọng về việc giữ gìn hệ sinh thái, nơi có thức ăn dồi dào và an toàn với sếu.

Theo Hội Sếu quốc tế, toàn thế giới có 15.000 - 20.000 con sếu đầu đỏ, trong đó 8.000 - 10.000 con phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Riêng loài sếu phương Đông (chủ yếu ở Việt Nam và Campuchia), năm 2004 ghi nhận khoảng 850 sếu đầu đỏ, nhưng đến năm 2019 còn 234 con, đến nay còn khoảng 160 con.

Nỗ lực bảo tồn sếu quý: Kinh nghiệm từ cuộc hồi sinh ngoạn mục ở Mỹ

Qua chia sẻ của tiến sĩ Trần Triết, chuyên gia thuộc Hội Sếu quốc tế (International Crane Foundation - ICF), chúng tôi được biết loài sếu quý của Mỹ từng đứng bên bờ tuyệt chủng. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi rất ấn tượng.

