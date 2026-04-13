Hai đêm gây ra 3 vụ cướp tài sản táo bạo ở An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc
13/04/2026 12:57 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm dùng hung khí chém người đi đường, gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn phường Long Xuyên.

Ngày 13.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự N.H.S (15 tuổi, ở phường Bình Đức); Đ.C.T (16 tuổi) và D.V.K (16 tuổi, cùng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh An Giang thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tài sản ở khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên do N.H.S (áo trắng) và Đ.C.T (phải) thực hiện đêm 5.4

ẢNH: TIẾN TẦM

Trước đó, Công an phường Long Xuyên liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn khóm Đông Thịnh 8 và khóm Tây Khánh 8 (thuộc phường Long Xuyên). 

Thủ đoạn của nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp hết sức manh động và liều lĩnh. Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, nhóm này dùng hung khí uy hiếp, đâm, chém người đi đường, rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Xuyên tiến hành điều tra, truy xét. 

Đến ngày 11.4 các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Long Xuyên nhanh chóng xác định và bắt giữ nhóm nghi phạm gồm N.H.S, Đ.C.T và D.V.K đã thực hiện 3 vụ cướp.

3 nghi phạm bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản

ẢNH: TIẾN TẦM

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận, tối ngày 5.4, S. cùng T. điều khiển xe máy đến khu vực công viên gần khu chung cư ACC thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên để tìm người cướp tài sản. Tại đây, cả 2 dùng dao chém anh V. Đ.K (22 tuổi ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) gây thương tích nhẹ, cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, S. cùng T. tiếp tục chở nhau đến gần khu vực chung cư ACC, dùng hung khí, chặn anh L.T.H (35 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) đang điều khiển xe máy để cướp tài sản. Hoảng sợ, anh H. bỏ chạy thì bị T. cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người. Khi anh H. tri hô thì S. cùng T. lên xe bỏ chạy.

Đến đêm 8.4, S. và T. rủ thêm K. chở nhau đến khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên dùng vũ lực đánh anh L.H.Đ.K (33 tuổi, ngụ địa phương) để cướp chiếc xe máy. 

Hiện 3 vụ cướp tài sản nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an xã Thái Mỹ truy bắt nhanh tên cướp, thu hồi tài sản cho dân

Công an xã Thái Mỹ truy bắt nhanh tên cướp, thu hồi tài sản cho dân

Công an xã Thái Mỹ nhanh chóng bắt giữ tên cướp xe máy, thu hồi tài sản, trao trả cho nạn nhân.

