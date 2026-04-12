Bắt Đội phó Đội điều tra PC01 Công an tỉnh An Giang

Trần Kiến Trường
Trần Kiến Trường
12/04/2026 15:11 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa bắt tạm giam ông Lê Văn Triệu, 41 tuổi, Đội phó Đội điều tra PC01 Công an tỉnh An Giang.

Ngày 12.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh An Giang đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Triệu, 41 tuổi, Đội phó Đội điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang.

Bắt Đội phó PC01 Công an tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Triệu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội"

ẢNH: MINH HỌA

Theo đó, ông Lê Văn Triệu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo khoản 1 điều 369 bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, trước đó, ông Triệu là Đội phó Đội hình sự Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến đập phá tài sản trên đất tranh chấp xảy ra tại TP.Phú Quốc, là điều tra viên thụ lý chính, ông Triệu đã đề xuất lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phú Quốc ra quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt cựu Phó thủ trưởng cơ quan điều tra vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Bắt cựu Phó thủ trưởng cơ quan điều tra vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và điều tra viên chính vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong bị khởi tố do không xử lý hình sự người gây tai nạn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
