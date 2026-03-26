Tạm giam 2 cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 26.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn), về việc không đề xuất xử lý hình sự tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TƯ LIỆU

Ông Lê Quốc Việt, ông Nguyễn Quốc Khanh bị khởi tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong.

Tại thời điểm bị bắt tạm giam, ông Lê Quốc Việt đang là đội trưởng phòng hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Khanh đang công tác tại Công an xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Cố ý không xử lý hình sự người lái xe tải tông nữ sinh tử vong

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung lái và xe đạp do nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) đã khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại H.Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung (người lái xe gây tai nạn cho em Tr.) bắn trọng thương Trung và tự sát.

Diễn biến vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long ĐỒ HỌA: THANH NIÊN

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do tài xế Trung lái xe đã vượt xe ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong. Còn em Tr. đi xe đạp điện không chú ý quan sát, chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thế nhưng, tại thời điểm giải quyết vụ việc, ông Lê Quốc Việt (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (điều tra viên chính thụ lý) đã có hành vi không làm báo cáo đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà đề xuất quyết định không khởi tố vụ án, làm bỏ lọt hành vi phạm tội của Trung.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận định hành vi của ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh thực hiện bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.