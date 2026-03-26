Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giam 2 cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Trần Kiến Trường
26/03/2026 16:08 GMT+7

Nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và điều tra viên chính vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong bị khởi tố do không xử lý hình sự người gây tai nạn.

Ngày 26.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn), về việc không đề xuất xử lý hình sự tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong.

Tạm giam 2 cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: TƯ LIỆU

Ông Lê Quốc Việt, ông Nguyễn Quốc Khanh bị khởi tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong.

Tại thời điểm bị bắt tạm giam, ông Lê Quốc Việt đang là đội trưởng phòng hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Khanh đang công tác tại Công an xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Cố ý không xử lý hình sự người lái xe tải tông nữ sinh tử vong

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung lái và xe đạp do nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) đã khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại H.Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung (người lái xe gây tai nạn cho em Tr.) bắn trọng thương Trung và tự sát.

Tạm giam 2 cán bộ công an liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long- Ảnh 2.

Diễn biến vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

ĐỒ HỌA: THANH NIÊN

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do tài xế Trung lái xe đã vượt xe ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong. Còn em Tr. đi xe đạp điện không chú ý quan sát, chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Thế nhưng, tại thời điểm giải quyết vụ việc, ông Lê Quốc Việt (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (điều tra viên chính thụ lý) đã có hành vi không làm báo cáo đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà đề xuất quyết định không khởi tố vụ án, làm bỏ lọt hành vi phạm tội của Trung.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận định hành vi của ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh thực hiện bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Tạm đình chỉ điều tra tài xế

Song song với việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác minh nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ), thì Công an tỉnh Vĩnh Long cũng điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Đến ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, và ngày 26.6.2025, cơ quan này cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

Bên cạnh đó, sau khi bị bắn, bị can Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bị mất trí mức độ trung bình, và nhiều bệnh lý khác. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long lập biên bản giao bị can cho người thân quản lý, theo dõi, đưa đi điều trị bệnh.

Ngày 8.11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can để chờ điều trị bệnh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận