Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Viện KSND tối cao khởi tố vụ án

Ngày 26.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc khởi tố vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung lái và xe đạp do nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) đã khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại H.Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung (người lái xe gây tai nạn cho em Tr.) bắn trọng thương Trung và tự sát.

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Cũng từ sự việc đau lòng trên, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn. Đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe đã vượt xe ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong.

Ngày 7.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, và ngày 26.6.2025, cơ quan này cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

Bên cạnh đó, sau khi bị bắn, bị can Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bị mất trí mức độ trung bình, và nhiều bệnh lý khác. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long lập biên bản giao bị can cho người thân quản lý, theo dõi, đưa đi điều trị bệnh.

Ngày 8.11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can để chờ điều trị bệnh.