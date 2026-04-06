Theo chân đàn sếu đầu đỏ nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Người thực hiện bộ ảnh về đàn sếu đầu đỏ này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải. Chị Hải cho biết đàn sếu đầu đỏ trong bộ ảnh được chị ghi lại tại địa phận Campuchia, nơi giáp ranh Hà Tiên (An Giang) vào tháng 2 vừa qua. Nơi đây, mỗi năm vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, sếu di cư về rất nhiều.

Đây là lần thứ 3 nữ nhiếp ảnh gia quay lại "săn ảnh" loài sếu đầu đỏ tuyệt đẹp này. Dù đã ở độ tuổi U.70, việc di chuyển vất vả, nhưng chị vẫn đam mê... theo chân đàn sếu.

Vào khoảng tháng 14 đến tháng 4 năm sau là thời điểm sếu đầu đỏ di cư về khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Cũng vào thời điểm này, nhiều nhiếp ảnh gia đã lặn lội đến tận nơi để "săn ảnh" loài sếu ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Bộ ảnh sếu đầu đỏ này được nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải thực hiện vào tháng 2 vừa qua ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Để chụp được những bức ảnh về sếu, nữ nhiếp ảnh gia trải qua hành trình di chuyển dài di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Chị Hải kể vào buổi trưa (khoảng 12 giờ), sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên, khoảng 15 giờ chị có mặt tại điểm bên ngoài nơi sếu cư trú trên đất Campuchia. Đến 16 giờ, chị cùng nhóm chụp ảnh bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng, lội qua các vùng sình lầy đất đen mới tiếp cận được khu vực bờ ruộng, nơi đàn sếu thường xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, đến khoảng 17 giờ 30 những đàn sếu đầu tiên bắt đầu bay về.

"Vào những ngày nắng, hơi nước bốc lên từ mặt ruộng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đàn sếu lại bay về rải rác nên không thể ghi lại trọn vẹn cả đàn", chị Hải chia sẻ.

Tuy nhiên, việc chụp ảnh sếu với chị không phải chỉ trong một buổi mà kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp mới mong có những bức ảnh đẹp.

Cho nên, hôm sau, chị lại có mặt tại điểm chụp từ lúc rạng sáng. Trong không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ nào để tránh làm đàn sếu hoảng sợ. Khoảng 5 giờ 30, sếu bắt đầu cất tiếng gọi nhau, tạo nên những khoảnh khắc sinh động. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu, nhiều bức ảnh chị chụp chưa đạt như kỳ vọng. Đến khoảng 6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nắng đẹp thì đàn sếu lại bay đi trong sự tiếc nuối.

Để chụp được sếu, chị Hải phải mất nhiều ngày đi lại nơi đây, chủ yếu vào buổi sáng sớm và chiều tối ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Hình ảnh sếu đầu đỏ cùng các loài chim di cư khác có mặt tại đầm lầy ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Cảnh đàn sếu bay lượn, kiếm ăn trong đầm lầy ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Thức ăn của loài này ăn tạp gồm các loại trái cây nhỏ, cỏ năng, ếch nhái, thằn lằn, côn trùng, cá... ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Không giống với nhiều loài chim khác, sếu đầu đỏ thường có nơi ngủ cố định ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Theo nữ nhiếp ảnh gia, những khó khăn để "săn" ảnh sếu đòi hỏi phải có máy ảnh tính năng cao, có tốc độ cao khi chụp loạt ảnh cho những khoảnh khắc hoạt động của chúng. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và thiết bị đảm bảo thì việc chụp không quá khó khăn.

"Ai cũng biết chụp chim rất vất vả bởi những hoạt động bản năng của chúng. Thời gian, dựng lều đợi, bỏ ăn uống, nắng thiêu đốt, mưa xối xả… cũng không gặp được chúng, đôi khi đỏ cả mắt ngóng trông mà điểm chụp hầu hết là ruộng, đầm, bãi sông. Cái khó nhất với tôi lúc này là việc di chuyển, nhất là khi tuổi đã cao", chị Hải bày tỏ.

Chị Hải nói rằng mỗi loài chim đều có những đặc điểm riêng đáng để khám phá. Chính vì thế, chị luôn dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh thiên nhiên, các loài chim hoang dã, đặc biệt là sếu đầu đỏ.

Lông sếu đầu đỏ có màu xám nhạt, mào được phủ bởi lớp da hơi lục. Phần còn lại gồm đầu, cổ họng và phần cổ phía trên có lớp da ráp màu vàng cam ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Yêu cầu khi chụp sếu đầu đỏ phải có không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ để tránh làm chúng hoảng sợ ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Một số loài chim khác sống chung khu vực với sếu đầu đỏ được nữ nhiếp ảnh gia chụp lại ẢNH: NGUYỄN THỊ MINH HẢI



