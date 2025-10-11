Phấn đấu đạt 20 tỉ USD từ thương mại song phương Việt Nam - Campuchia

Sự kiện Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 được tổ chức bởi Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, các CLB Doanh nghiệp thành viên và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VCBA) nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) và 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9.11.1953 – 9.11.2025).

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao, cơ quan quản lý, tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp, cùng các tập đoàn, công ty tiêu biểu của hai nước.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng đại diện các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và hơn 100 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trên cả nước cũng có mặt.

Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Campuchia tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam ẢNH: PHẠM HỮU

Về phía Campuchia có sự hiện diện của ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; ông Net Ốc Nha Láp Kang, Phó chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại Campuchia, Trưởng đoàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, gần gũi, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân dày công vun đắp bằng xương máu, niềm tin, nghĩa tình son sắt.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư. Và đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, lợi ích song phương và ổn định, phát triển của khu vực.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại sự kiện ẢNH: PHẠM HỮU

Từ diễn đàn này, Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi, mở rộng kết nối đầu tư, thương mại, cùng nhau khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng to lớn giữa Việt Nam và Campuchia.

Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Campuchia đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời, mong Chính phủ hoàng gia Campuchia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư tại Campuchia.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam luôn xem Campuchia là đối tác chiến lược quan trọng trong khu vực. Những năm gần đây, thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng trưởng rất ấn tượng. Năm 2023 và 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 10 tỉ USD, và đang phấn đấu đạt 20 tỉ USD trong thời gian sớm nhất theo mục tiêu đặt ra của hai nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM thông tin thêm, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia vẫn đang ở tốp đầu với hơn 200 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3 tỉ USD. Trong đó có đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp TP.HCM mà Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh là một điển hình sinh động, minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa TP.HCM và thủ đô Phnom Penh.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham dự diễn đàn vào sáng 11.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Về phía Campuchia, ông Net Ốc Nha Láp Kang, bày tỏ Campuchia có thị trường rộng rãi trên thế giới với nhiều hiệp định thương mại và kinh tế đa phương, song phương được ký kết. Đây là những tiềm năng tốt dành cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam xem xét tăng cường đầu tư tại Campuchia.

Ông Net Ốc Nha Láp Kang cũng nhấn mạnh từ diễn đàn này là cơ hội để doanh nghiệp, doanh nhân quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nhân gặp gỡ trực tiếp, thảo luận về tiềm năng, đầu tư vốn và các cơ hội kinh doanh khác.