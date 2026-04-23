Du lịch TP.HCM dịp 30.4: Nhiều điểm đến giảm giá 50%, loạt tour 'độc lạ' hút khách

Bùng nổ sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm từ mặt đất đến bầu trời

Du lịch TP.HCM dịp 30.4 năm nay sôi động khi hàng loạt chương trình kích cầu được triển khai, từ tour trải nghiệm mới lạ đến các gói ưu đãi sâu. Nhiều sản phẩm du lịch đa dạng từ đường sông, xe cổ, metro, thể thao đến trực thăng và các mô hình sáng tạo được đưa vào khai thác. Đồng thời, nhiều điểm đến, khách sạn và khu vui chơi đồng loạt giảm giá tới 50% nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố đang triển khai nhiều chương trình kích cầu, chuẩn bị phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5 và mùa hè 2026. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM.

Nổi bật trong mùa cao điểm này là các tour mang tính biểu tượng như "Biệt động Sài Gòn", hành trình trải nghiệm bằng xe cổ Retro Rides, hay chuỗi "TP.HCM tôi yêu" kết nối trung tâm với các điểm đến lân cận như: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương.

Đặc biệt, thành phố còn nâng tầm trải nghiệm với các sản phẩm cao cấp như ngắm TP.HCM bằng trực thăng, kết hợp du thuyền 5 sao tạo nên chuỗi trải nghiệm "Thủy - Không" độc đáo, giúp hình ảnh đô thị trở nên hiện đại và khác biệt hơn trong mắt du khách.

Địa đạo Củ Chi là điểm đến vừa có thể trải nghiệm lịch sử vừa vui chơi ẢNH: NVCC

Du lịch TP.HCM dịp 30.4 với tour giá "mềm", chỉ từ 599.000 đồng

Song song với việc đa dạng sản phẩm, các doanh nghiệp lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour..., đã tung ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, giảm giá tới 41%, với mức giá khởi điểm chỉ từ 599.000 đồng.

Các chương trình nổi bật bao gồm:

Tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ bằng tàu cao tốc.

Tour khám phá đời sống đêm và ẩm thực TP.HCM bằng xe máy.

Hành trình di sản Chợ Lớn.

Tour lịch sử "Đặc công Rừng Sác - Đất thép thành đồng".

Trải nghiệm xe buýt 2 tầng, du thuyền sông Sài Gòn.

Du lịch đường thủy cũng trở thành "điểm sáng" với các tour ăn tối, ngắm pháo hoa trên sông, thưởng trà chiều, hay hành trình nghệ thuật trên tàu với biểu diễn cồng chiêng, đàn T’rưng.

Trong khi đó, thị trường khách quốc tế tiếp tục được khai thác mạnh với các sản phẩm như Free Walking Tour, tour đêm Sài Gòn, Chợ Lớn Night Tour..., nâng cao trải nghiệm cho du khách nước ngoài.

Dịch vụ bay trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao là lựa chọn thú vị cho du khách đến TP.HCM du lịch dịp 30.4 - 1.5 ẢNH: T.N

Loạt ưu đãi "khủng" từ khách sạn, khu vui chơi đến lễ hội

Không chỉ lữ hành, hệ thống lưu trú từ 3 - 5 sao tại TP.HCM cũng tham gia "cuộc đua" kích cầu với mức giảm từ 20% đến 50%, tập trung vào các gói "Staycation" và "Book in Advance".

Nhiều khách sạn còn tung ưu đãi đặc biệt cho khách bay đêm như nhận phòng sớm, trả phòng muộn, giảm giá đêm đầu, đồng thời chuyển hướng sang các combo giá trị gia tăng kết hợp ẩm thực, spa và trải nghiệm rooftop (không gian trên tầng thượng) ngắm pháo hoa.

Suối Tiên tặng 10.000 phần quà, miễn phí vé cho du khách dịp 30.4 ẢNH: DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Ngoài ra, TP.HCM triển khai chương trình "Travel Pass" trị giá 2,5 triệu đồng dành cho khách quốc tế, tích hợp di chuyển, ăn uống và mua sắm, giúp hành trình du lịch thuận tiện hơn.

Các điểm vui chơi lớn cũng có nhiều ưu đãi, gồm:

Suối Tiên tặng 10.000 phần quà, miễn phí 1.000 vé vào cổng cho du khách mặc áo đỏ sao vàng dịp 30.4.

Đầm Sen giảm tới 50% vé.

Địa đạo Củ Chi ra mắt tour đêm "Trăng chiến khu".

Dinh Độc Lập trưng bày chuyên đề lịch sử 30.4.

Bảo tàng Y học cổ truyền giảm 50% vé.

Đặc biệt, Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026 với khoảng 150 gian hàng hứa hẹn trở thành điểm check-in và trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Với chiến lược không cạnh tranh bằng giá rẻ mà tập trung vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khác biệt, TP.HCM đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến "an toàn - thân thiện - hấp dẫn - chuyên nghiệp", sẵn sàng đón làn sóng du khách bùng nổ trong mùa cao điểm du lịch 2026.