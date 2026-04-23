Nút giao 4 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái đạt 75% tiến độ, còn 'kẹt' 6 hộ dân

Nút giao Mỹ Thủy tăng tốc, đạt 75% tiến độ

Nút giao Mỹ Thủy - dự án được xem là nút giao phức hợp lớn nhất khu đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với tổng tiến độ đạt khoảng 75%.

Công trình này được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái, nơi có lưu lượng xe tải và container lớn nhất thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), ngay từ năm 2019, dự án nút giao Mỹ Thủy đã hoàn thành và đưa vào khai thác 4 hạng mục quan trọng.

Bao gồm, cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), cầu dẫn Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu Mỹ Thủy 3 và hầm chui rẽ trái từ đường Võ Chí Công đi cảng Cát Lái. Những hạng mục này bước đầu góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.

Khu vực vào Cảng Cát Lái thường xuyên ùn tắc do lượng xe container lớn, kỳ vọng sẽ được giải tỏa khi nút giao Mỹ Thủy hoàn thành ẢNH: NI NA

Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được triển khai, gồm:

Nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy: đã hoàn thành phần đường bê tông cốt thép dưới các dạ cầu (dạ cầu Mỹ Thủy 3, dạ cầu Kỳ Hà 2, dạ cầu Kỳ Hà 3, dạ cầu Kỳ Hà 4). Hiện đang thi công hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, thi công hệ thống thoát nước, nền đường các nhánh rẽ.

Nhánh đường bờ hữu rạch Mỹ Thủy: đã hoàn thành tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công (hướng cầu Phú Hữu) và phần đường bê tông cốt thép dạ cầu Kỳ Hà 2. Hiện đang thi công hệ thống thoát nước, nền đường bên hông cầu Kỳ Hà 2.

Cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh phải): đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2, đang thi công kết cấu nhịp từ trụ T2 đến mố M1, thi công đường đầu cầu.

Cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải): đã hoàn thành phần cầu và đang hoàn thiện đường đầu cầu.

Cầu Kỳ Hà 4: đã hoàn thành nhịp từ trụ T2 đến mố M2, đang thi công mố M1 và trụ T1, đường đầu cầu.

Cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ: đã hoàn thành trụ T5 đến T7, T10 đến T18, lắp nhịp dầm thép từ T13 đến T18.

Nút giao 4 tầng được kỳ vọng "cứu" ùn tắc cảng Cát Lái

Mặc dù tiến độ tổng thể đạt 75%, Ban Giao thông cho biết dự án vẫn gặp khó khăn do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài hơn dự kiến.

Hiện vẫn còn 6/197 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Cát Lái dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 4.2026, tạo điều kiện để dự án bứt tốc trong giai đoạn cuối.

Ban Giao thông đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan để theo dõi sát tiến độ từng hạng mục.

Đồng thời, cơ quan này cũng tiếp tục đề xuất UBND TP.HCM và các sở ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, nhằm hoàn thành dứt điểm dự án trong thời gian sớm nhất.

Dự án nút giao Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng. Khi hoàn thành, gần 20.000 lượt container/ngày ra vào cảng Cát Lái sẽ lưu thông thuận lợi, không còn cảnh ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.