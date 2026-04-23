Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nút giao 4 tầng ở cửa ngõ cảng Cát Lái đạt 75% tiến độ, còn 'kẹt' 6 hộ dân

Uyển Nhi
23/04/2026 13:24 GMT+7

Nút giao Mỹ Thủy - nút giao phức hợp lớn nhất khu đông TP.HCM đạt 75% tiến độ, kỳ vọng giải cứu ùn tắc cảng Cát Lái. Bao giờ chấm dứt cảnh xe container nối dài?

Nút giao Mỹ Thủy tăng tốc, đạt 75% tiến độ

Nút giao Mỹ Thủy - dự án được xem là nút giao phức hợp lớn nhất khu đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với tổng tiến độ đạt khoảng 75%.

Công trình này được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái, nơi có lưu lượng xe tải và container lớn nhất thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), ngay từ năm 2019, dự án nút giao Mỹ Thủy đã hoàn thành và đưa vào khai thác 4 hạng mục quan trọng.

Bao gồm, cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), cầu dẫn Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu Mỹ Thủy 3 và hầm chui rẽ trái từ đường Võ Chí Công đi cảng Cát Lái. Những hạng mục này bước đầu góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.

Khu vực vào Cảng Cát Lái thường xuyên ùn tắc do lượng xe container lớn, kỳ vọng sẽ được giải tỏa khi nút giao Mỹ Thủy hoàn thành

ẢNH: NI NA

Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được triển khai, gồm:

  • Nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy: đã hoàn thành phần đường bê tông cốt thép dưới các dạ cầu (dạ cầu Mỹ Thủy 3, dạ cầu Kỳ Hà 2, dạ cầu Kỳ Hà 3, dạ cầu Kỳ Hà 4). Hiện đang thi công hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, thi công hệ thống thoát nước, nền đường các nhánh rẽ.
  • Nhánh đường bờ hữu rạch Mỹ Thủy: đã hoàn thành tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công (hướng cầu Phú Hữu) và phần đường bê tông cốt thép dạ cầu Kỳ Hà 2. Hiện đang thi công hệ thống thoát nước, nền đường bên hông cầu Kỳ Hà 2.
  • Cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh phải): đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2, đang thi công kết cấu nhịp từ trụ T2 đến mố M1, thi công đường đầu cầu.
  • Cầu Kỳ Hà 3 (nhánh phải): đã hoàn thành phần cầu và đang hoàn thiện đường đầu cầu.
  • Cầu Kỳ Hà 4: đã hoàn thành nhịp từ trụ T2 đến mố M2, đang thi công mố M1 và trụ T1, đường đầu cầu.
  • Cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ: đã hoàn thành trụ T5 đến T7, T10 đến T18, lắp nhịp dầm thép từ T13 đến T18.

Nút giao 4 tầng được kỳ vọng "cứu" ùn tắc cảng Cát Lái

Mặc dù tiến độ tổng thể đạt 75%, Ban Giao thông cho biết dự án vẫn gặp khó khăn do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài hơn dự kiến.

Hiện vẫn còn 6/197 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Cát Lái dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 4.2026, tạo điều kiện để dự án bứt tốc trong giai đoạn cuối.

Ban Giao thông đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan để theo dõi sát tiến độ từng hạng mục.

Đồng thời, cơ quan này cũng tiếp tục đề xuất UBND TP.HCM và các sở ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, nhằm hoàn thành dứt điểm dự án trong thời gian sớm nhất.

Dự án nút giao Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng. Khi hoàn thành, gần 20.000 lượt container/ngày ra vào cảng Cát Lái sẽ lưu thông thuận lợi, không còn cảnh ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận