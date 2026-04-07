Cuối năm nay TP.HCM mở đường liên cảng Cát Lái, 'cứu' kẹt xe Xa lộ Hà Nội

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng chiều dài khoảng 5,9 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM (nút giao HLD).

Phối cảnh nút giao HLD

Về quy mô, phần cầu sẽ bao gồm cầu Bà Cua xây dựng 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn, gồm 3 làn chính và 2 làn song hành). Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC xây dựng cầu cạn 4 làn xe, kết nối với đường thấp tại 3 vị trí. Đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao HLD xây cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP yêu cầu giữ nguyên hình thái nút giao trumpet kép với đường cao tốc Vành đai 3 TPHCM.

Ngoài ra, bổ sung các nhánh của đường liên cảng giao với hai đường cao tốc trên nguyên tắc: Ưu tiên các nhánh từ đường liên cảng nhập vào cao tốc nhằm đẩy nhanh khả năng giải tỏa phương tiện cho các cảng; các nhánh từ bên ngoài vào đường liên cảng kết nối qua đường song hành Vành đai 3 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành nhằm giảm tốc độ dồn xe vào trong cảng.

Việc tổ chức thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời tạo điểm nhấn hiện đại, đặc sắc cho khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Sơ đồ hướng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu (đường màu đỏ)

Sở Xây dựng TP.HCM nhìn nhận việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 là hết sức cần thiết nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Từ đó, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, kết nối trực tiếp hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển bền vững thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường cũng sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.