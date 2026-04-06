Đề xuất nghiên cứu 2 tuyến metro nối Bình Dương cũ trong 3 tháng

TP.HCM đang có kế hoạch đến 2030 sẽ ưu tiên hoàn thành đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và đến 2035 hoàn thành tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM. Qua quá trình nghiên cứu, Liên danh Becamex - Thaco nhận thấy 2 tuyến đường sắt đô thị trên có tiềm năng rất lớn.

TP.HCM đang tăng tốc triển khai các dự án metro kết nối các cực tăng trưởng mới sau sáp nhập ẢNH: T.N

Khi đưa vào khai thác, 2 dự án sẽ giúp việc vận chuyển hành khách với khối lượng lớn an toàn, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phương tiện lưu thông trên đường bộ, lượng khí thải, đảm bảo an toàn giao thông trên hành lang từ trung tâm Thành phố mới (thuộc phường Bình Dương, TP.HCM) đến vùng lõi thành phố. Đồng thời, tăng khả năng kết nối đến vùng Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Báo cáo UBND TP, liên danh cho biết đã nghiên cứu tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên quy mô dài khoảng 32,4 km, dự kiến bố trí 19 ga trên cao và 1 depot tại phường Bình Dương. Điểm đầu kết nối ga S5 của tuyến metro số 1, thuộc phường Bình Dương (phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập); điểm cuối là ga Bến xe Suối Tiên (tuyến metro số 1 TP.HCM). Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 64.370 tỉ đồng.

Trong khi đó, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM là đoạn nối tiếp, kết nối tại ga S5 tuyến số 1, dài 24,2 km tới điểm cuối là Km 24+200 (kết nối ga Hiệp Bình của tuyến số 3 Hiệp Bình Phước - An Hạ) thuộc phường Hiệp Bình. Tuyến dự kiến có 14 ga trên cao, tổng mức đầu tư khoảng 59.968 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Đánh giá việc triển khai 2 dự án rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, Liên danh Becamex - Thaco kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương giao Liên danh thực hiện nghiên cứu dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và đề xuất phương án đầu tư, tối đa trong thời gian 3 tháng (kể từ thời điểm được UBND TP chấp thuận giao Liên danh nghiên cứu).

Nhà đầu tư cam kết huy động và tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư 2 dự án, triển khai nghiên cứu một cách toàn diện, phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm nay, đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào quý 1/2027 và hoàn thành đưa vào khai thác vận hành năm 2030.



