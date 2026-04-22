Nghỉ lễ Giỗ tổ, 30.4 - 1.5 ở TP.HCM: Đi chơi đâu vừa rẻ vừa vui?

Kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 đang đến gần. Với nhiều người dân TP.HCM không đi xa, câu hỏi quen thuộc là: ở lại thành phố thì đi đâu vừa tiết kiệm chi phí, vừa có chỗ vui chơi, thư giãn?

Trải nghiệm lịch sử kết hợp vui chơi tại địa đạo Củ Chi

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 km, địa đạo Củ Chi là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ trong các dịp nghỉ lễ. Năm nay, khu di tích dự kiến đông khách khi vừa mở thêm hoạt động trải nghiệm, vừa áp dụng ưu đãi giảm giá vé.

Địa đạo Củ Chi có nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: NVCC

Từ ngày 30.4 đến 3.5.2026, tại đây tổ chức biểu diễn nghệ thuật của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, tạo thêm điểm dừng chân ngoài các tuyến tham quan truyền thống. Bên cạnh đó, khu vực hồ cảnh quan được bổ sung nhiều hoạt động ngoài trời như zipline, trò chơi nước, bắn súng đạn sơn, khu trò chơi liên hoàn hay khu lưu trú ven sông.

Một số điểm check-in như mô hình đảo Hoàng Sa - Trường Sa, vườn thú nhỏ… tiếp tục được duy trì, phù hợp với khách đi theo nhóm hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

Địa đạo Củ Chi là điểm đến vừa có thể trải nghiệm lịch sử vừa vui chơi ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, khu di tích giảm 30% giá vé cho khách Việt Nam đi theo đoàn từ 10 người trở lên, áp dụng vào các ngày 26.4, 30.4 và 1.5. Tuy nhiên, chương trình không áp dụng cho các công ty du lịch lữ hành.

Xem show VietCharm tại Dinh Độc Lập

Show diễn tại VietCharm bên trong khuôn viên Dinh Độc Lập được xem là một lựa chọn khác biệt cho những người ở lại TP.HCM nhưng vẫn muốn đi du lịch theo một cách riêng.

VietCharm được dàn dựng như một hành trình chạm vào di sản, nơi khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa cảm nhận văn hóa qua nhiều lớp trải nghiệm.

Không gian sân khấu tròn của VietCharm giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn các tiết mục ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian mở ra bằng ẩm thực - những món ăn mang hương vị quen thuộc của 3 miền, đủ để gợi nhớ ký ức quê nhà trước khi bước vào phần trình diễn chính.



Khi ánh đèn sân khấu dần bật lên, câu chuyện văn hóa Việt được kể lại bằng ngôn ngữ múa, âm nhạc và hiệu ứng thị giác hiện đại. Từ làn điệu dân gian, hình ảnh làng quê đến nhịp sống đương đại được đan cài mạch lạc.

Đặc biệt, trong đêm diễn 1.5 sắp tới, ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ bước lên sân khấu VietCharm để cùng khán giả lan tỏa niềm tự hào đất nước qua những giai điệu sâu lắng của thời đại. Giá vé VietCharm hiện dao động từ 1,6 - 1,8 triệu đồng/khách bao gồm 100 phút trải nghiệm với 9 tiết mục nghệ thuật và thực đơn 8 món được phục vụ theo mạch trình diễn.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư giúp khán giả tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của đất nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Suối Tiên miễn 1.000 vé cổng cho khách mặc áo cờ đỏ sao vàng

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, khu du lịch Suối Tiên tổ chức dâng hương, sân khấu hóa các tích truyện lịch sử. 10.000 du khách đến sớm sẽ nhận được "gạo lộc Vua Hùng".

Biển Tiên Đồng thành nơi "giải nhiệt" của người dân TP.HCM trong dịp nghỉ lễ ẢNH: DIỆU MI

Đến ngày 30.4, hoạt động diễu hành xe tăng mô phỏng được tổ chức, đồng thời tặng 1.000 vé vào cổng cho khách mặc áo đỏ sao vàng và đến sớm.

Ngoài các hoạt động theo chủ đề lễ, Suối Tiên vẫn duy trì nhiều trò chơi giải trí. Một số trò chơi mới như xe đua Go Kart, tàu lượn Sky Bounder, khu thực tế ảo (VR) thu hút giới trẻ. Khu biển Tiên Đồng với đường trượt nước dài hơn 200 m tiếp tục là điểm "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng.

Các chương trình biểu diễn như sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh, xiếc, múa lửa, biểu diễn patin hay nàng tiên cá diễn ra trong ngày, tạo thêm lựa chọn cho khách không tham gia trò chơi cảm giác mạnh.

Khách trải nghiệm diễu hành xe tăng trong khuôn viên Suối Tiên ẢNH: DIỆU MI

Điểm nhấn trong dịp này là màn "Trình diễn diễu hành xe tăng hoành tráng", tái hiện hình ảnh biểu trưng cho chiến thắng lịch sử và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Mua vé giảm giá tại Đầm Sen



Với lợi thế nằm trong nội đô, công viên Văn hóa Đầm Sen phù hợp cho những gia đình không muốn di chuyển xa. Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức hoạt động dâng hương cùng nhiều chương trình văn hóa truyền thống, phục vụ người dân tham quan, vui chơi trong những ngày lễ.

Theo đó, vào sáng mùng 10 tháng 3 âm lịch (26.4.2026), tại quảng trường Vua Hùng trong khuôn viên Vườn Nam Tú Thượng Uyển sẽ diễn ra chương trình "Hương sen dâng Quốc Tổ".

Du khách có thể mua vé online trước khi đến Đầm Sen để được hưởng ưu đãi ẢNH: Đ.S

Ngoài các hoạt động theo chủ đề Giỗ tổ, công viên tiếp tục mở cửa đón khách với các dịch vụ vui chơi, giải trí thường xuyên. Dịp này, đơn vị cũng triển khai chương trình giảm 15% giá vé khi đặt online, từ 19 - 21 giờ giảm 30% cho người mua vé trong khoảng thời gian này.