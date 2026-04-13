Vé xe khách lễ 30.4 - 1.5 tăng 40%, nhiều chặng 'hot' đã khóa sổ

Theo thông tin từ các bến xe tại TP.HCM, lượng khách qua các bến dự báo tăng hơn so với năm trước, tập trung chủ yếu vào các ngày cao điểm 29 - 30.4.

Nhu cầu đi lại tăng cao, vé xe khách dịp lễ 30.4 - 1.5 điều chỉnh tăng đến 40%

Cụ thể, Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ hơn 250.000 lượt khách trong suốt kỳ nghỉ (tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2025). Ngày cao điểm nhất là 30.4 với khoảng 69.500 lượt. Bến xe Miền Đông mới đã chuẩn bị hạ tầng, phương tiện và nhân lực phục vụ gần 97.000 lượt khách từ 24.4 - 3.5, tăng khoảng 10%. Các tuyến đi Tây nguyên và miền Trung ghi nhận sôi động nhất, với cao điểm đạt 19.000 khách/ngày. Bến xe Miền Đông cũ cũng dự kiến đón khoảng 63.000 lượt khách trong dịp lễ này.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các bến xe đã lên kế hoạch điều phối phương tiện linh hoạt, điều chuyển xe từ các tuyến ít khách sang tuyến đông khách, tăng cường kết nối xe buýt và phối hợp với địa phương nhằm hạn chế ùn tắc.

Trong dịp lễ, Sở Xây dựng cũng đã lên kế hoạch tăng tần suất các tuyến xe buýt kết nối sân bay, bến xe và các khu du lịch. Đơn cử tuyến xe buýt số 109 kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tăng từ 42 chuyến lên 110 chuyến/ngày. Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tăng từ 200 lượt lên 240 lượt tàu/ngày trong ngày 30.4 để đưa khách từ trung tâm thành phố về Bến xe miền Đông mới.

Theo quy định chung, các bến xe cho phép doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá vé để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng, nhưng phải niêm yết công khai. Hầu hết các nhà xe áp dụng mức tăng từ 20 - 40% so với ngày thường. Thời gian áp dụng thường diễn ra trong 3 ngày cao điểm từ 29.4 - 1.5.

Trong đó, việc điều chỉnh giá vé chủ yếu rơi vào các tuyến từ Đà Nẵng trở vào đến các tỉnh phía Nam và miền Tây.

Khảo sát tại 1 số nhà xe lớn, nhiều chặng "hot" đã nhanh chóng "khóa sổ". Đơn cử, nhà xe Phương Trang (FUTA Bus Lines) mở bán vé trực tuyến từ khá sớm. Đến nay, các tuyến đi miền Tây (Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau) vẫn còn vé nhưng giờ đẹp đang hết rất nhanh. Mức phụ thu dao động khoảng 20 - 40% tùy chặng.

Nhà xe Thành Bưởi vẫn tập trung mạnh cho tuyến Đà Lạt và Cần Thơ. Giá vé giường nằm đi Đà Lạt hiện ở mức khoảng 380.000 đồng (đã bao gồm phụ thu lễ), không còn nhiều ghế trống những ngày cao điểm. Các chuyến xe từ TP.HCM đi Cần Thơ ngày 29.4 đã báo hết chỗ.

Trong khi đó, nhân viên tại quầy nhà xe Kumho Samco xác nhận các tuyến đi Tây nguyên (Buôn Ma Thuột) đang rất khan hiếm vé cho ngày 29.4. Một số tuyến "hot" như TP.HCM - Đắk Lắk hiện đã bắt đầu khan hiếm vé vào các ngày 24.4 và 29.4, giá vé dao động khoảng 450.000 - 470.000 đồng/vé giường nằm.



