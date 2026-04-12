TP.HCM đề xuất miễn phí đường bộ, phí BOT với xe khách và xe chở hàng

Trên cơ sở ghi nhận hoạt động thực tế của các doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP cho biết biến động mạnh từ giá xăng dầu giai đoạn vừa qua gây áp lực lớn đến chi phí vận hành của các doanh nghiệp.

Đơn vị kinh doanh vận tải phải cắt giảm số chuyến hoạt động (20 - 70%), thậm chí hoạt động “cầm chừng hoặc bù lỗ”…

Giá dầu diesel tăng cao gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ẢNH: T.N

Nhằm chia sẻ, tháo gỡ một số khó khăn cũng như tạo động lực hỗ trợ đối với đơn vị kinh doanh vận tải trong quá trình hoạt động vận tải đường bộ trong khi giá nhiên liệu có nhiều biến động, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Cục Đường bộ sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai giá cước vận tải đường bộ, kết nối đồng bộ giữa Trung ương và địa phương.

Điều này nhằm đáp ứng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá cước vận tải đường bộ như phần mềm tiếp nhận hồ sơ kê khai/tiếp nhận giá cước vận tải đường bộ. Đồng thời, theo dõi, cập nhật chế độ báo cáo tự động về giá cước vận tải đường bộ; kết hợp công cụ phân tích đánh giá tác động, dự báo thị trường trước diễn biến tình hình giá nhiên liệu biến động hàng ngày...

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kiến nghị được miễn phí sử dụng đường bộ và phí qua trạm thu phí đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng khách, hàng hóa. Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét việc miễn/giảm phí sử dụng đường bộ, phí sử dụng dịch vụ đường bộ phù hợp tình hình thực tế. Có thể nghiên cứu cơ chế giãn/giảm một số nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở đề xuất Cục Đường bộ xem xét đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý kinh doanh, dịch vụ bến xe khách trên địa bàn địa phương báo cáo và đề xuất Sở Tài chính về miễn/giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận phối hợp triển khai thực hiện giữa các địa phương.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp xe khách khai thác một tuyến xe phải đảm bảo duy trì tối thiểu 70% số chuyến đã đăng ký trong một tháng. Trường hợp một lốt xe (slot theo khung giờ) không chạy đủ 70% chuyến, lốt xe đó sẽ bị thu hồi. Trường hợp tất cả lốt xe của tuyến đều chạy dưới 70% chuyến, nhà xe sẽ bị thu hồi quyền khai thác tuyến.

Nhằm duy trì ổn định hoạt động vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, Sở Xây dựng TP kiến nghị tạm thời giảm tỷ lệ tối thiểu chuyến xe mà doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì trong tháng. Theo đó, chưa xử lý thu hồi quyền khai thác tuyến đối với doanh nghiệp xe khách tuyến cố định nếu thực hiện từ 50% số chuyến đã đăng ký trong tháng.