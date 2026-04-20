Đời sống Cộng đồng

Sắp có lễ hội hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa ngay trung tâm TP.HCM

Vũ Phượng
20/04/2026 11:45 GMT+7

Hơn 100 gian hàng ẩm thực, trải nghiệm và không gian check-in miễn phí buổi tối đang chờ đón người dân tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay.

Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10.3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, ngày 26.4.2026. Do đó, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27.4. Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề Bách Việt thăng hoa với hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa, trải nghiệm.

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 - 27.4. Đáng chú ý, du khách đến lễ hội được miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 20 giờ 30.

Điểm hút khách nhất của lễ hội nằm ở không gian ẩm thực "Bách vị dâng Vương", nơi hội tụ món ngon từ khắp 3 miền. Chỉ cần bước vài bước chân ở các gian hàng ẩm thực, thực khách có thể "du lịch vị giác" từ Bắc vào Nam: từ bún chả, bánh cuốn thanh nhẹ của miền Bắc, đến bún bò Huế, mì Quảng đậm đà miền Trung, rồi kết thúc bằng bánh xèo, hủ tiếu Mỹ Tho, chè bưởi ngọt mát kiểu miền Nam.

Không gian ẩm thực được ví như một "bản đồ Việt Nam thu nhỏ", nơi mỗi gian hàng là một lát cắt văn hóa.

Sắp có hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa ngay trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa, trải nghiệm trong Lễ hội Sắc màu Văn hóa tại Thảo Cầm Viên

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, khu ẩm thực đất tổ Phú Thọ mang đến những món ăn gắn với thời Vua Hùng như bánh chưng, bánh giầy - biểu tượng thiêng liêng của trời đất và cội nguồn. Bên cạnh đó là thịt chua Thanh Sơn, món ăn lên men độc đáo với vị ngọt, thơm, chát nhẹ hòa quyện, khiến nhiều người tò mò muốn thử ngay lần đầu. Những món dân dã như rau sắn muối chua hay chè xanh trung du cũng góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa lạ vừa quen.

Không kém phần hấp dẫn là giò chả Ước Lễ - đặc sản hơn 500 năm tuổi của vùng Kinh kỳ. Những khoanh giò trắng mịn, chả quế vàng thơm, giã tay hoàn toàn không phụ gia, vừa là món ngon vừa là câu chuyện về sự tỉ mỉ của làng nghề truyền thống.

Sắp có hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa ngay trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Thảo Cầm Viên thu hút nhiều nhóm khách tham quan vì không gian xanh mát ngay trung tâm TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ăn uống, lễ hội còn có màn diễu hành cổ phục "Tiên thường tuần du", nơi hàng trăm người mặc trang phục truyền thống đi xuyên Thảo Cầm Viên, tạo nên khung cảnh như "xuyên không" giữa trung tâm TP.HCM. Những nghi lễ như múa bóng rỗi, hội tụ linh sắc, học trò lễ cũng được tái hiện, vừa lạ mắt vừa đậm màu sắc văn hóa dân gian.

Khu trải nghiệm cũng hứa hẹn đông khách với các hoạt động như mặc Việt phục chụp ảnh, check-in lồng đèn khổng lồ rực rỡ buổi tối, thử xăm văn thân phong cách Việt cổ hay tham gia các workshop làm đồ thủ công. Đây là những góc "sống ảo" được dự đoán sẽ phủ sóng mạng xã hội trong những ngày diễn ra lễ hội.

