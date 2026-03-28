Đời sống Gia đình

Đến lễ hội ẩm thực ở TP.HCM, nhiều gia đình 'ở lì' vì khu trò chơi dân gian

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
28/03/2026 13:00 GMT+7

Khu trò chơi dân gian tại lễ hội ẩm thực đang tổ chức ở khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thu hút đông đảo gia đình, trẻ em trải nghiệm.

Khu du lịch Văn Thánh đang thu hút đông đảo người dân, du khách đến Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026. Bên cạnh hơn 500 món ăn 3 miền từ các khách sạn 4 - 5 sao, khu trò chơi dân gian trong lễ hội ẩm thực này cũng thu hút nhiều gia đình, trẻ nhỏ đến trải nghiệm, vui chơi.

Không gian trò chơi dân gian thu hút các gia đình ngay tại lễ hội ẩm thực

"Góc tuổi thơ" trong lễ hội ẩm thực

Từ khoảng 16 giờ, khu vực trò chơi dân gian đã bắt đầu đông kín khách. Tiếng cười nói xen lẫn âm thanh "cộc cộc" của trò bịt mắt đập heo, tiếng reo hò khi phi tiêu trúng đích hay những tràng pháo tay cổ vũ khiến không gian trở nên sôi động.

Khu trò chơi dân gian được sắp xếp nằm riêng ở một khu vực có mái che, các gian được bố trí gọn gàng, nhiều màu sắc. Từng khu nhỏ với bảng hiệu bắt mắt như thả bi, bắn súng, lô tô, đi thăng bằng, cờ vua… thu hút các em nhỏ xếp hàng chờ đến lượt. Mỗi trò chơi đều có phần quà nhỏ, càng khiến không khí thêm hào hứng.

Từ những tàu lá dừa, người hướng dẫn khéo léo gấp, xoắn, buộc lại thành đủ hình thù quen thuộc như con cá, con châu chấu, chiếc nhẫn hay con chim nhỏ

Bé Minh Khôi (8 tuổi, phường Bình Thạnh) vừa tháo khăn bịt mắt, cười thích thú: "Lần đầu tiên con được chơi trò này, bị bịt mắt nên không biết đập ở đâu, cứ nghe mọi người chỉ rồi làm theo. Đập trúng và có quà con thấy vui lắm. Hồi nãy con còn được ăn nhiều món ngon nữa, nên giờ có sức chơi tiếp. Con thích nhất là vừa được ăn, vừa được chơi như vậy".

Tương tự, bé Mỹ Ngọc (9 tuổi, phường Dĩ An) hào hứng kể sau khi vừa hoàn thành lượt chơi đi thăng bằng: "Lúc bước lên thanh gỗ con run lắm, đi chậm từng bước sợ té. Khi tới đích và được nhận quà, con rất vui và xin ba mẹ cho chơi thêm lượt nữa".

Những bàn cờ vua được đặt tại một khu vực để các em nhỏ thoải mái "thi đấu"

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh cũng nhập cuộc một cách hào hứng. Anh Phạm Anh Khang (35 tuổi, phường Xuân Hòa) vừa cùng con tham gia trò phi tiêu vừa cười nói: "Lâu lắm rồi mới được chơi lại mấy trò này. Hồi nhỏ ở quê hay chơi lắm, giờ thấy lại giống như quay về tuổi thơ".

Cạnh đó, một nhóm gia đình gồm 5 - 6 người cùng nhau chơi lô tô. Tiếng hát lô tô gọi số dí dỏm xen kẽ tiếng cổ vũ ở các quầy trò chơi kế bên tạo nên không khí vui nhộn.

Em nhỏ hồi hộp thử sức trò chơi ném phi tiêu

1 vé trò chơi là 10.000 đồng được quy đổi bằng vé vào cổng nên trẻ em thoải mái vui chơi

Trò chơi lô tô trở thành điểm dừng chân lâu nhất của nhiều gia đình trong lễ hội

Các gia đình hào hứng đổi thưởng sau khi thắng các trò chơi

Không gian lễ hội với hơn 500 món ăn đặc sản 3 miền thu hút nhiều gia đình

Được tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh rộng rãi, thoáng mát, lễ hội đông khách ngay từ ngày khai mạc

Khu chợ quê ở cổng vào tái hiện không gian chợ quê xưa

Các em cũng có thể thử sức cùng làm các loại bánh dân gian

Lễ hội mở cửa từ nay đến hết ngày 29.3 tại khu du lịch Văn Thánh

Chị Nguyễn Vân Anh (35 tuổi, phường Bình Thạnh) chia sẻ, ban đầu chị chỉ định đưa con đến thưởng thức ẩm thực, nhưng khi thấy khu trò chơi dân gian quá hấp dẫn nên cả nhà "ở lì" từ chiều đến tối. "Mấy trò này vừa đơn giản vừa vui, lại giúp con rời điện thoại, vận động nhiều hơn. Người lớn như mình cũng được thư giãn", chị nói.

Sau khi vui chơi, nhiều gia đình di chuyển sang khu ẩm thực để "nạp năng lượng" với hàng trăm món ngon. Từ đặc sản miền Bắc, miền Trung đến miền Nam đều được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt, đúng chuẩn nhà hàng - khách sạn cao cấp nhưng giá cả lại khá "mềm", phù hợp với nhiều đối tượng.

Lễ hội diễn ra từ 15 - 22 giờ mỗi ngày đến hết 29.3, giá vé vào cổng là 200.000 đồng. Đây là lễ hội được tổ chức thường niên từ năm 2022 và đã giành được 3 giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới và 4 giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á.

Lễ hội ẩm thực 500 món từ khách sạn 4, 5 sao ở TP.HCM: Giá bình dân, khách đông nghịt

Hơn 500 món ăn từ khách sạn 4 - 5 sao quy tụ tại lễ hội ẩm thực ở TP.HCM, thu hút đông đảo thực khách nhờ giá bình dân, không khí sôi động.

