Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026: 500 món khiến thực khách mê mẩn

Hơn 500 món đặc sản 3 miền đang cùng hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026, tạo nên không gian ẩm thực quy mô lớn ngay tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).
Sự kiện được xem là một trong những lễ hội ẩm thực nổi bật nhất năm, thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ ngày khai mạc.
Đáng chú ý, lần đầu tiên sự kiện có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan, góp phần tạo nên không gian "ẩm thực không biên giới" đa sắc màu.
Tại lễ hội, thực khách có thể khám phá 500 món ăn là đặc sản ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, miền Nam, các món ăn cung đình, đặc sản biển đảo, bánh dân gian Việt Nam, ẩm thực Thái Lan…
Không gian lễ hội còn được mở rộng bằng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh, hò Huế, cồng chiêng Tây nguyên…cùng nhiều trò chơi dân gian. Tại Khu vực Làng nghề, người tham quan có thể tận mắt theo dõi nghệ nhân làm việc hoặc tự mình trải nghiệm làm bánh tráng, làm gốm, đan nón, gói bánh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, tạo nên trải nghiệm gần gũi và sống động.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức cho biết, đến với lễ hội, thực khách không chỉ được thưởng thức hơn 500 món ăn đặc sắc mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị di sản ẩn chứa trong từng món ăn.
Lễ hội diễn ra trong 4 ngày (26 - 29.3), mở cửa từ 15 - 22 giờ mỗi ngày, quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 4 - 5 sao của Saigontourist Group trên toàn quốc với sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines. Hệ thống âm thanh ánh sáng do Làng du lịch Bình Quới thuộc Saigontourist Group và Hiển Event phối hợp xuyên suốt.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức thường niên từ năm 2022, và đã đoạt 3 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế Giới và 4 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á. Giá vé tham dự Lễ hội là 200.000 đồng theo hình thức coupon được Saigontourist Group giữ nguyên suốt 5 năm tổ chức.
