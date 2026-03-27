Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026: 500 món khiến thực khách mê mẩn

Hơn 500 món đặc sản 3 miền đang cùng hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026, tạo nên không gian ẩm thực quy mô lớn ngay tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Lễ hội ẩm thực đông nghẹt khách ngay ngày khai mạc ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự kiện được xem là một trong những lễ hội ẩm thực nổi bật nhất năm, thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ ngày khai mạc.

Nhiều gia đình trở thành “khách quen” mỗi mùa lễ hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt thưởng thức món ngon tại lễ hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, lần đầu tiên sự kiện có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan, góp phần tạo nên không gian "ẩm thực không biên giới" đa sắc màu.

Tại lễ hội, thực khách có thể khám phá 500 món ăn là đặc sản ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, miền Nam, các món ăn cung đình, đặc sản biển đảo, bánh dân gian Việt Nam, ẩm thực Thái Lan…

Gian hàng bánh dân gian luôn hút khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách có thể trực tiếp trải nghiệm làm bánh ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội giúp thực khách, đặc biệt là các thực khách nhí tìm hiểu về văn hóa ẩm thực ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian lễ hội còn được mở rộng bằng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh, hò Huế, cồng chiêng Tây nguyên…cùng nhiều trò chơi dân gian. Tại Khu vực Làng nghề, người tham quan có thể tận mắt theo dõi nghệ nhân làm việc hoặc tự mình trải nghiệm làm bánh tráng, làm gốm, đan nón, gói bánh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, tạo nên trải nghiệm gần gũi và sống động.

Khu chợ nổi nằm ngay cổng ga Văn Thánh của tuyến metro số 1 giúp khách thuận tiện đi lại ẢNH: NHẬT THỊNH

500 món ăn đặc sản 3 miền cùng quy tụ tại lễ hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách đến lễ hội có thể tham gia trải nghiệm làm gốm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức cho biết, đến với lễ hội, thực khách không chỉ được thưởng thức hơn 500 món ăn đặc sắc mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị di sản ẩn chứa trong từng món ăn.

Các tiết mục nghệ thuật dân gian ngay cổng vào tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực cổng vào đường Điện Biên Phủ với không gian chợ quê mang cảm giác gần gũi, thân thương ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội được tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh (thuộc Saigontourist Group) với không gian rộng rãi và xanh mát ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày (26 - 29.3), mở cửa từ 15 - 22 giờ mỗi ngày, quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 4 - 5 sao của Saigontourist Group trên toàn quốc với sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines. Hệ thống âm thanh ánh sáng do Làng du lịch Bình Quới thuộc Saigontourist Group và Hiển Event phối hợp xuyên suốt.

Lễ hội được tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh (thuộc Saigontourist Group) với không gian rộng rãi và xanh mát ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội mang lại nhiều trải nghiệm dân dã ngay trung tâm thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu trò chơi dân gian hấp dẫn cả gia đình tham gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức thường niên từ năm 2022, và đã đoạt 3 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế Giới và 4 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á. Giá vé tham dự Lễ hội là 200.000 đồng theo hình thức coupon được Saigontourist Group giữ nguyên suốt 5 năm tổ chức.