Lễ hội ẩm thực 500 món từ khách sạn 4, 5 sao ở TP.HCM: Giá bình dân, khách đông nghịt

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
27/03/2026 19:30 GMT+7

Hơn 500 món ăn từ khách sạn 4 - 5 sao quy tụ tại lễ hội ẩm thực ở TP.HCM, thu hút đông đảo thực khách nhờ giá bình dân, không khí sôi động.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 đang diễn ra tại khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thu hút đông nghịt khách. Đây là một trong những lễ hội ẩm thực được người dân, du khách trông chờ vì chất lượng món ăn 4 - 5 sao nhưng giá cả bình dân, có chỗ ngồi thưởng thức.

Đông nghịt khách đến lễ hội ẩm thực tại khu du lịch Văn Thánh

Không khí của lễ hội tấp nập ngay từ cổng vào bởi không gian chợ quê và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Bên trong, các gian ẩm thực sáng đèn, khói bếp nghi ngút, mùi thơm từ các món nướng, món nước, bánh dân gian lan tỏa khắp không gian, khiến thực khách vừa bước vào đã khó lòng cưỡng lại.

Lễ hội ẩm thực hơn 500 món ngon

Lễ hội ẩm thực này quy tụ hơn 500 món ngon đặc sắc từ 3 miền, do hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 - 5 sao trên cả nước chế biến. Từ những món quen thuộc như bánh xèo, bún bò, xôi mặn… đến đặc sản vùng cao, hải sản biển đảo hay món mang phong vị hoàng gia, tất cả được bày biện công phu, bắt mắt.

Những món ăn chất lượng 4 - 5 sao nhưng bán giá dao động từ 20.000 - 100.000 đồng phù hợp để thực khách thưởng thức

Không chỉ đa dạng, mức giá tại lễ hội được nhiều thực khách đánh giá "dễ tiếp cận" so với chất lượng. Hầu hết món ăn dao động từ vài chục ngàn đồng, giúp người tham dự có thể thử nhiều món trong cùng một buổi.

Tại khu ẩm thực miền Trung, quầy bún bò Huế, bánh bèo luôn kín khách. Ở khu món nướng, hải sản, nhiều gian hàng liên tục phải chế biến thêm vì lượng khách tăng nhanh. Một số món như xôi chiên phồng, bánh dân gian hay hải sản đặc trưng "cháy hàng" sớm, thực khách phải chờ thêm mới có thể thưởng thức.

Gian hàng bánh dân gian thu hút thực khách từ sớm

Bà Phạm Thị Dung (52 tuổi), nhân viên khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc, cho biết đây là năm thứ ba đơn vị tham gia lễ hội. "Năm nào cũng rất nhộn nhịp, khách đông ngay từ ngày đầu, nhưng càng về cuối tuần càng đông hơn. Chúng tôi mang đặc sản Phú Quốc vào phục vụ thực khách TP.HCM nên rất vui", bà chia sẻ.

Theo bà Dung, các món như gỏi cá trích, cá sòng hay nhum nướng trứng gà đều được chuẩn bị từ Phú Quốc, cấp đông và vận chuyển bằng đường hàng không chỉ trong vài giờ. "Giá ở đây cũng rất dễ chịu, như gỏi cá trích 30.000 đồng/phần, nhum nướng 60.000 đồng/con, để khách có thể thưởng thức nhiều món khác nhau", bà nói.

Món nem ghẹ ngọc vị của khách sạn Grand Sài Gòn giành giải ở nhóm món khai vị

Tương tự, anh Minh (22 tuổi), phụ bếp khu du lịch Văn Thánh, cho biết xôi chiên phồng là món "đắt hàng" nhất của gian hàng. "Khách nước ngoài rất thích, họ thường bất ngờ và thốt lên "ồ quao" khi thấy cách chế biến. Năm nào lượng khách cũng tăng, nhiều người ăn xong đã quay lại khu du lịch để tiếp tục thưởng thức", anh kể.

Ở khu ẩm thực miền Tây, các món dân dã như bánh xèo, bánh căn, gà nướng… cũng thu hút đông đảo thực khách. Trong khi đó, gian hàng Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá lại gây ấn tượng với các món gỏi đặc sản như gỏi cà xỉu, gỏi sứa sốt chanh dây, giá từ 50.000 - 60.000 đồng/phần.

Lễ hội ẩm thực thu hút đông đảo các bạn trẻ

"Ở khách sạn, giá sẽ cao hơn, còn tại lễ hội chúng tôi điều chỉnh để phù hợp với đông đảo thực khách. Điều quan trọng là vẫn giữ được hương vị đặc trưng của địa phương", chị Nguyễn Thị Anh Vân, nhân viên gian hàng, cho biết.

Không kém phần hút khách là gian hàng Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình với dồi sụn, chim cút hầm sâm, bánh lọc… "Nguyên liệu được mang từ Quảng Bình vào để đảm bảo hương vị. Giá tại đây chỉ từ 20.000 - 80.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với khách sạn nhằm quảng bá ẩm thực địa phương", chị Phan Thái Bảo, đầu bếp khách sạn chia sẻ.

"Đổi gió" cuối tuần

Lễ hội năm nay còn trở thành điểm đến giải trí, check-in của nhiều nhóm khách. Các góc trang trí mang đậm bản sắc vùng miền, cùng hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống khiến không gian thêm sôi động.

Chị Thu Trang (33 tuổi, TP.HCM) cho biết cuối tuần đưa chồng và con nhỏ đến lễ hội để đổi gió. "Một nơi mà cả gia đình có thể cùng ăn uống, vui chơi. Con tôi thích các món bánh, còn vợ chồng tôi tranh thủ thử hải sản và món vùng miền. Không khí đông nhưng sạch sẽ, bàn ghế luôn được dọn dẹp nên rất thoải mái", chị nói.

Nhiều gia đình cũng chọn lễ hội để thưởng thức các món ngon

Lễ hội bố trí nhân viên liên tục dọn vệ sinh để bảo đảm không gian ngồi sạch sẽ cho thực khách

Không gian chợ quê tại cổng vào phía đường Điện Biên Phủ

Lễ hội được tổ chức ở khu du lịch Văn Thánh, ngay ga metro thuận tiện đi lại

Theo ghi nhận, dù lượng khách lớn, khu vực bàn ghế ăn uống được bố trí gọn gàng, nhân viên liên tục dọn dẹp, giữ không gian sạch sẽ. Các gian hàng cũng đầu tư trang trí, tạo điểm nhấn riêng, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho thực khách.

Lễ hội diễn ra từ ngày 26 - 29.3, mở cửa từ 15 - 22 giờ mỗi ngày, với sự tham gia của khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng trên toàn quốc. Không chỉ là nơi hội tụ món ngon, sự kiện còn góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước, đúng với tinh thần "kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam".

Lễ hội ẩm thực Saigontourist Group 2026 quy tụ 500 món ăn đặc sản 3 miền tại công viên Văn Thánh (TP.HCM), thu hút đông nghẹt khách trước giờ khai mạc.

