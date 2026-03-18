Bún quậy, bún cá cay vào khách sạn 5 sao TP.HCM: Món quê vẫn giữ vị quen

Vũ Phượng
18/03/2026 20:08 GMT+7

Từ bún quậy Phú Quốc đến bún cá cay Hải Phòng, nhiều món quê vào khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn giữ nguyên hương vị quen thuộc.

Ngày 18.3, Hotel Grand Saigon triển khai chương trình "ẩm thực địa phương trong lòng khách sạn 5 sao - Signature Local Flavours 2025", tiếp nối hành trình quảng bá đặc sản vùng miền với những món quê đặc trưng đã được duy trì nhiều năm qua.

Các đầu bếp giới thiệu về nguồn gốc của món bún quậy Phú Quốc

ẢNH: THÀNH NGUYỄN

Trước đó, khách sạn này đã 8 lần tổ chức các chuyên đề ẩm thực, quy tụ hàng chục món ăn tiêu biểu từ nhiều địa phương. Không ít món lần đầu xuất hiện trong không gian 5 sao, được nghiên cứu, điều chỉnh về quy trình chế biến và trình bày, nhưng vẫn giữ trọn hương vị nguyên bản.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc "đưa món quê vào khách sạn 5 sao", mà ở cách các món ăn được giữ đúng tinh thần vùng miền, thay vì bị biến tấu để phù hợp với không gian cao cấp.

Trong thực đơn, dễ dàng bắt gặp những cái tên đậm chất địa phương như hủ tiếu bắp chìa Đắk Lắk, bún cá dầm Bình Thuận, phở 2 tô Kon Tum hay cháo sụn bê Tây Ninh.

Những món ăn đặc sản vùng miền từng ra mắt ở Hotel Grand Saigon

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo các đầu bếp, mỗi chuyên đề không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực, mà còn giúp thực khách, đặc biệt là người xa quê tìm lại hương vị quen thuộc trong một không gian trang trọng, đồng thời mở ra câu chuyện về nguyên liệu bản địa, cách chế biến truyền thống và chiều sâu văn hóa từng vùng.

Một điểm khác biệt là mỗi món ăn đều gắn với câu chuyện riêng. Tô bún cá dầm không chỉ là sự kết hợp của cá và nước dùng, mà còn phản ánh lối ăn uống của người miền biển. Trong khi đó, món đuôi bò hầm ba kích trắng An Giang gợi nhắc cách người dân tận dụng nguyên liệu địa phương để tạo nên hương vị đặc trưng.

Chính những chi tiết này giúp món ăn không bị "mất gốc" khi đặt trong không gian sang trọng, đồng thời mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho thực khách.

Súp lươn Nghệ An mang hương vị đậm đà đặc trưng với thịt lươn đồng trong nước dùng thanh ngọt từ hành tăm và nghệ tươi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Vương Anh Đức, Giám đốc Hotel Grand Saigon, cho biết chương trình là bước chuẩn hóa và nâng tầm những giá trị đã được thực khách ghi nhận. "Chúng tôi mong muốn xây dựng những món ăn không chỉ ngon, mà còn có khả năng đại diện cho bản sắc và chất lượng của khách sạn trong dài hạn", ông nói.

Tại sự kiện sáng 18.3, hai món ăn được giới thiệu là bún quậy Phú Quốc và bún cá cay Hải Phòng, đại diện cho hai sắc thái ẩm thực khác nhau.

Những món ngon vùng miền giúp thực khách, đặc biệt là người xa quê tìm lại hương vị quen thuộc trong một không gian trang trọng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo các đầu bếp của Hotel Grand Saigon, bún quậy Phú Quốc được làm từ bún tươi và tôm giã nhuyễn (chả tôm). Món ăn theo chân người dân Bình Định (nay là Gia Lai) vào Phú Quốc mưu sinh. Khoảng năm 1990, món ăn này dần biến tấu theo nguồn hải sản tươi mỗi ngày ở Phú Quốc như chả cá, chả tôm, mực tươi, tạo nên hương vị đặc trưng của đảo và được người dân địa phương gọi là bún quậy.

Món bún quậy Phú Quốc có nguồn gốc từ Bình Định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điểm đặc trưng của bún quậy nằm ở nước dùng thanh nhẹ, vị biển rõ rệt và cách thưởng thức mang tính cá nhân hóa: thực khách tự pha nước chấm từ muối, đường, ớt và quất để tạo nên khẩu vị riêng. Tại khách sạn, món ăn được tái hiện theo hướng giữ nguyên bản, đồng thời nâng cao ở kỹ thuật chế biến và cách trình bày.

Trong khi đó, bún cá cay Hải Phòng lại mang cá tính mạnh mẽ của ẩm thực miền Bắc. Nước dùng có sắc đỏ đặc trưng, vị cay nồng, đậm đà, kết hợp hài hòa giữa cá, gia vị và độ chua nhẹ. Món ăn tạo ấn tượng ngay từ màu sắc đến hương vị, gợi nhắc nhịp sống sôi động của thành phố cảng.

Món bún cá cay Hải Phòng gây ấn tượng từ màu sắc đến hương vị

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sự xuất hiện của những món ăn này cho thấy một xu hướng rõ nét: đặc sản vùng miền không chỉ dừng ở trải nghiệm nhất thời, mà đang dần trở thành một phần ổn định trong không gian ẩm thực cao cấp - nơi hương vị quen thuộc được giữ lại, nhưng cách thưởng thức đã khác đi.

