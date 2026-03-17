'Thánh gỏi đu đủ' Ty Thy nổi tiếng TP.HCM nghỉ bán món quen, thực khách bất ngờ

Mới đây, phía quán gỏi đu đủ Ty Thy nằm trên đường Bến Phú Lâm (phường Bình Tây, TP.HCM) thông báo chính thức nghỉ bán món gỏi đu đủ, vốn là món ăn làm nên thương hiệu "thánh gỏi đu đủ" nổi tiếng suốt 8 năm qua của chị Ty Thy.

Nhiều năm qua, quán gỏi đu đủ Ty Thy được nhiều thực khách biết tới ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị chủ cho biết quán chuyển sang bán món hủ tiếu thuyền sau khoảng thời gian học nấu món này tại Thái Lan. Dù không còn bán món quen do chị chủ xoay chuyển để thích nghi với tình hình buôn bán thực tế, quán vẫn được nhiều thực khách ở TP.HCM ghé ủng hộ.

Theo quan sát, biển hiệu "gỏi đu đủ Ty Thy" ở quán ăn nay đã được thay bằng "hủ tiếu thuyền Thái Ty Thy", được giới thiệu có hương vị đặc trưng theo kiểu Thái. Theo thực đơn mới, quán bán chủ yếu các món hủ tiếu, mì với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/phần tùy nhu cầu của khách.

Vì sao món ăn có tên là hủ tiếu thuyền?

Trên các diễn đàn ẩm thực, mạng xã hội, nhiều thực khách bày tỏ sự ủng hộ với quyết định thay đổi này của Ty Thy cũng như chúc việc buôn bán của cô sẽ được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về món ăn có tên gọi khá lạ - "hủ tiếu thuyền" này, rủ nhau đến ăn thử.

Tài khoản FamilyYoshi bình luận: "Ty Thy giỏi quá! Luôn biết xoay chuyển để thích nghi với tình hình thực tế, không bao giờ khuất phục khó khăn. Ngưỡng mộ thật!". "Chúc quán ngày càng đông khách", tài khoản Duy Đặng bày tỏ. "Món hủ tiếu này có vẻ lạ. Hôm nào ghé ăn thử", Duy Lê bày tỏ.

Theo tìm hiểu, món hủ tiếu thuyền mà quán chị Ty Thy bán là món ăn đường phố nổi tiếng ở xứ chùa vàng, có tên tiếng Thái là Kuay Tiew Reua. Món ăn đặc trưng với nước dùng màu nâu đen đậm đà, hương vị thơm nồng thảo mộc. Tên gọi của món hủ tiếu thuyền bắt nguồn từ thời xưa bởi món ăn này được bán theo kiểu truyền thống trên những chiếc thuyền ở nhiều kênh rạch của Thái Lan.

Không còn bán món gỏi đu đủ làm nên thương hiệu, chị Ty Thy chuyển sang bán món hủ tiếu thuyền ẢNH: CAO AN BIÊN/TY THY VLOG

Chị Thanh Thảo (27 tuổi) một thực khách ở TP.HCM từng nhiều lần ghé quán gỏi đu đủ của Ty Thy thưởng thức cho biết chị biết tới quán qua mạng xã hội từ nhiều năm trước.

"Chị chủ nổi tiếng là nhiệt tình, năng lượng và vui vẻ, nhưng quán cũng nhiều lần đổi mặt bằng, có giai đoạn chuyển về Bình Dương cũ bán nên cũng có thời gian dài mình không ăn gỏi đu đủ ở đây. Mình khá bất ngờ khi quán ngừng bán món ăn đặc trưng, tuy nhiên mình nghĩ sự thay đổi để thích nghi trong bối cảnh hiện tại là cần thiết. Mình sẽ ghé quán vào cuối tuần này", cô gái cho biết.

Ty Thy từng nhiều lần chuyển địa điểm buôn bán. Vào năm 2018 khi trở về từ Campuchia, chị mở bán ở đường Bến Phú Lâm, phường Bình Tây (Q.6 cũ). Sau nhiều năm kinh doanh, dời thêm 3 địa điểm khác, có giai đoạn cô chuyển về bán ở Bình Dương cũ, hiện tại Ty Thy quay về địa chỉ đầu tiên.