Sống gần 10 năm ở Philippines, hai chàng trai TP.HCM mở bếp bán món Việt

Phía sau bếp ăn online có tên Fay Kitchen Philippines ở TP.Makati chuyên bán món Việt Nam của anh Lâm Chí Toàn và anh Tăng Thiện Huy (quê ở TP.HCM) là câu chuyện lập nghiệp đầy bất ngờ của người Việt ở Philippines.

Thực đơn phong phú

Anh Huy kể đã rời TP.HCM sang Philippines làm việc ngót nghét đã 8 năm nay, anh Toàn sớm hơn anh 1 năm. Ban đầu, cả hai đều làm văn phòng. Sau 1 năm có duyên quen biết nhau, năm 2022 hai anh chàng quyết định cùng khởi nghiệp bán chè dưỡng nhan xem như nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính nơi xứ người.

Anh Toàn (trái) và anh Huy cùng nhau khởi nghiệp ở Philippines với món ăn Việt Nam ẢNH: NVCC

"Thời điểm đầu, hai đứa cũng chỉ là buôn bán nhỏ, chủ yếu cho đồng nghiệp người Việt, bạn bè. May mắn nhờ sự ủng hộ của mọi người, nghề tay trái này cũng khá thuận lợi. Sau hơn 1 năm, tụi mình lần lượt nghỉ việc văn phòng, quyết định tập trung vào công việc mở bếp", anh Huy nhớ lại.

Vốn là "con nhà nòi" khi gia đình có truyền thống kinh doanh ẩm thực ở khu Chợ Lớn (TP.HCM), anh Toàn bàn với anh Huy mở rộng thực đơn. Từ món ăn ngọt ban đầu, họ quyết định nấu bán thêm nhiều món ăn Việt Nam nổi tiếng như bún bò Huế, phở, bún mắm miền Tây, bún heo quay, bún thịt nướng, cơm tấm, các món bánh dân gian, chè Việt Nam…

Ban đầu, không phải món nào cả hai cũng có thể nấu được và nấu ngon. Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, tìm tòi các công thức nấu, dần dà, họ cũng đã nấu thành công nhiều món ăn, được thực khách ủng hộ.

Anh Toàn cho biết hiện tại 80% lượng khách của bếp ăn là người Việt, còn lại là khách địa phương, có cả người Trung Quốc, Malaysia cũng yêu thích các món ở đây.

Các món ăn của bếp hấp dẫn ẢNH: NVCC

"Fay Kitchen Philippines hiện hoạt động online, khách có nhu cầu đặt món thường liên hệ qua fanpage hoặc qua mạng xã hội, tụi mình sẽ chuẩn bị và nhờ shipper giao tận nơi. Tụi mình bán từ thứ hai tới thứ bảy, nghỉ chủ nhật, bên cạnh các món khô như cơm tấm bán hầu hết các ngày, thì mỗi ngày tụi mình sẽ thay đổi một món nước khác nhau để khách ăn không ngán. Mỗi phần ăn ở đây dao động từ 150.000 - 180.000 đồng tiền Việt", anh Toàn chia sẻ.

Tình yêu ẩm thực Việt

Anh Huy kể ban đầu, bản thân rất ngại việc nấu nướng cũng như buôn bán trong lĩnh vực F&B. Tuy nhiên, chính người bạn đồng hành đã truyền cảm hứng và tình yêu ẩm thực Việt cho anh. Giờ đây, anh tự hào vì bản thân có thể nấu nhiều món Việt ngon, điều mà cách đây nhiều năm trước khi mở bếp ăn này anh không làm được.

Dù công việc nấu ăn mỗi ngày có phần vất vả, song cả hai người bạn đều không thấy mệt. Họ phối hợp ăn ý, chia sẻ công việc cho nhau mỗi ngày để mang tới cho thực khách những phần ăn tâm huyết nhất.

Chị Meo Nguyễn, một khách quen của quán chia sẻ bản thân rất "mê" các món ăn Việt Nam ở bếp của anh Huy và anh Toàn. "Bếp nấu toàn những món Việt mình thích, lại còn hợp khẩu vị nên mình thường đặt mua ăn thay vì tự nấu. Quá ưng bụng luôn!".

Họ có gần 10 năm sống và làm việc ở Philippines ẢNH: NVCC

Một vị khách khác thì nhận xét anh thích món thịt kho của bếp, thịt kho vừa vị, mềm và không bị khô. Món này ăn kèm cơm đã khiến anh "chén sạch". Cùng với đó là món canh khổ qua Việt Nam hấp dẫn cũng khiến thực khách này ấn tượng.

Với hai anh chàng người Việt Nam, bếp ăn không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp họ thỏa mãn tình yêu nấu nướng, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống cũng như lan tỏa hương vị các món ăn truyền thống Việt Nam ở nước ngoài.

Anh Huy chia sẻ thêm Tết Bính Ngọ 2026, cả hai đều về thăm gia đình, người thân ở TP.HCM cũng như nghỉ ngơi lấy lại năng lượng sau thời gian làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng trong năm qua.